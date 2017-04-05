Игорь Базильский: мотивом ухода из МВД стала ликвидация УСБ

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мотивом ухода из Министерства внутренних дел стала ликвидация Управления собственной безопасности, сказал бывший начальник УСБ, нынешний заместитель начальника Управления внутреннего контроля и расследований, начальник отдела собственных расследований Службы собственной безопасности Игорь Базильский.

"Управление собственной безопасности – это самостоятельное структурное подразделение МВД, напрямую подчиняющееся министру внутренних дел. В наши обязанности входит выявление, пресечение противоправной деятельности со стороны сотрудников милиции, а также защита интересов сотрудников и их семей", — сказал Базильский.

Вместо того чтобы укрепить Управление собственной безопасности и помочь в материально-техническом плане, самовольным решением руководства МВД УСБ было упразднено, отметил он.

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"После этого УСБ был введен в состав нового подразделения Управления внутреннего контроля и расследований совместно с Управлением по воспитательной работе. УСБ — это оперативное подразделение с оперативно-розыскной деятельностью, а УВР занимается только воспитательной работой", — подчеркнул он.

Слияние произведено по приказу министра внутренних дел без соответствующего решения Кабинета Министров республики, заметил Базильский.

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"Структурные изменения в МВД должны происходить только лишь постановлением Кабмина, данного постановления нет. УВР на сегодня работает без положения, без инструкций о проведении служебных проверок, без печати", — сказал он.

Изменения произошли в начале нового года, сообщил Базильский.

"Мы приняли такое положение, так как нашему личному составу было все равно, как будет называться управление, главное было делать свою работу честно и объективно", — подчеркнул он.

Также приказом министра было ликвидировано отделение по борьбе с организованной преступностью и введено в другое подразделение, и снова без решения Кабмина, сказал Базильский.

"У нас в стране, к счастью, нет организованной преступности", — отметил он.

По словам Игоря Базильского, были выявлены нарушения в проведении технического осмотра автомобилей в РЭО.

"Техосмотр проходит с грубыми нарушениями действующего законодательства, берутся завышенные штрафы. Я хочу спросить, кто-нибудь делал техосмотр за 720 рублей, думаю, что никто. По факту, это 1500, 1800 рублей водители платят на месте", — подчеркнул он.

Базильский отметил также, что процедура оплаты должна проходить через банк.

"Мы выявили сотрудников милиции, берущих эти взятки, опросили. Но нам было сказано: вызвать сотрудников и поругать их. Я усматриваю в этих действиях состав преступления, мы находимся не в том заведении, чтобы за уголовно наказуемые деяния ругать", — считает Базильский.

Также руководство министерства препятствует контролю над экзаменационной комиссией РЭО МВД.

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"Когда мы присутствовали на экзаменах, из 40-50 человек сдавали 4 или 5. Это была черная полоса для экзаменационного отдела, но потом новым руководством МВД мне было сказано, туда не ходить", — заявил он.

Вместе с тем Базильский отметил, что продолжал документировать противоправные действия экзаменационного отдела.

Его подразделением было установлено, что за плату в семь тысяч рублей любой человек может сдать экзамен на получение водительского удостоверения, сообщил он.

"За семь тысяч рублей вы со второго раза сдадите экзамен и получите водительское удостоверение. А говорим, что у нас люди гибнут на дорогах. Если люди не знают правила дорожного движения, им продали права, они и дальше будут гибнуть", — подчеркнул Базильский.

3 апреля весь состав отдела Собственной безопасности МВД Абхазии в количестве восьми человек написали заявления об уходе. Заявления еще не подписаны.