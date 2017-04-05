Игорь Базильский рассказал о причинах увольнения из МВД

Мотивом ухода из Министерства внутренних дел стала ликвидация Управления собственной безопасности, сказал бывший начальник УСБ, нынешний заместитель начальника Управления внутреннего контроля и расследований, начальник отдела собственных расследований Службы собственной безопасности Игорь Базильский.

"Управление собственной безопасности – это самостоятельное структурное подразделение МВД, напрямую подчиняющееся министру внутренних дел. В наши обязанности входит выявление, пресечение противоправной деятельности со стороны сотрудников милиции, а также защита интересов сотрудников и их семей", — сказал Базильский.

Вместо того чтобы укрепить Управление собственной безопасности и помочь в материально-техническом плане, самовольным решением руководства МВД УСБ было упразднено, отметил он.

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