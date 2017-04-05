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Игорь Базильский рассказал о причинах увольнения из МВД

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

3 апреля весь состав Управления собственной безопасности МВД Абхазии в количестве восьми человек написали заявления об уходе. Заявления еще не подписаны.

Мотивом ухода из Министерства внутренних дел стала ликвидация Управления собственной безопасности, сказал бывший начальник УСБ, нынешний заместитель начальника Управления внутреннего контроля и расследований, начальник отдела собственных расследований Службы собственной безопасности Игорь Базильский.

"Управление собственной безопасности – это самостоятельное структурное подразделение МВД, напрямую подчиняющееся министру внутренних дел. В наши обязанности входит выявление, пресечение противоправной деятельности со стороны сотрудников милиции, а также защита интересов сотрудников и их семей", — сказал Базильский.

Вместо того чтобы укрепить Управление собственной безопасности и помочь в материально-техническом плане, самовольным решением руководства МВД УСБ было упразднено, отметил он.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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