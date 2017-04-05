Турсоюз Абхазии: возникнут проблемы с выдачей виз туристам

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Возникнут проблемы с процедурой выдачи виз туристам на КПП "Псоу" в ходе курортного сезона 2017 года, такое мнение высказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в среду 5 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Так как визы туристам будут выдаваться на самой границе по реке Псоу, а не в Сухуме, как это было раньше, вот увидите, возникнут большие проблемы с этим", — заявила Калягина на заседании Общественной палаты Абхазии.

По ее мнению, проблемы в этом могут возникнуть из-за небольшого количества пропускных пунктов на абхазской стороне госграницы "Псоу", что приведет к большим очередям.

Калягина добавила, что туристы и так подолгу простаивают на российской таможне, и если такая же ситуация будет на абхазской стороне, то это отобьет охоту у гостей Абхазии посещать страну.

"Туристы получают огромное удовольствие от отдыха в Абхзии, но пересечение границы просто омрачает все их впечатления. Я предлагаю отменить визы для туристов", — сказала Анна Калягина.

На заседании Общественной палаты был затронут ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль качества и цен продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга.