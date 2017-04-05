16:30 05 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазская виза.

Турсоюз Абхазии: возникнут проблемы с выдачей виз туристам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Визы в Абхазию (29)
19023

Заседание Общественной палаты Абхазии на тему подготовки к курортному сезону 2017 года с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП, ГАИ и МЧС Абхазии прошло в среду 5 апреля в Сухуме.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Возникнут проблемы с процедурой выдачи виз туристам на КПП "Псоу" в ходе курортного сезона 2017 года, такое мнение высказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в среду 5 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik. 

"Так как визы туристам будут выдаваться на самой границе по реке Псоу, а не в Сухуме, как это было раньше, вот увидите, возникнут большие проблемы с этим", — заявила Калягина на заседании Общественной палаты Абхазии. 

Архивное фото замминистра иностранных дел Абхазии Кана Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тания: пункты оформления виз откроют на КПП "Псоу" и "Ингур"

По ее мнению, проблемы в этом могут возникнуть из-за небольшого количества пропускных пунктов на абхазской стороне госграницы "Псоу", что приведет к большим очередям. 

Калягина добавила, что туристы и так подолгу простаивают на российской таможне, и если такая же ситуация будет на абхазской стороне, то это отобьет охоту у гостей Абхазии посещать страну. 

"Туристы получают огромное удовольствие от отдыха в Абхзии, но пересечение границы просто омрачает все их впечатления. Я предлагаю отменить визы для туристов", — сказала Анна Калягина. 

На заседании Общественной палаты был затронут ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль качества и цен продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга.

Темы:
Визы в Абхазию (29)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Игорь Базильский рассказал о причинах увольнения из МВД
Игорь Базильский рассказал о причинах увольнения из МВД
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia