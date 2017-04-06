На одной левой

Sputnik, Бадри Есиава.

Лишения и приобретения

У секционных домов гудаутской Замостянки, прихрамывая, меня встретил давний знакомый Джани Чан-оглы. Тепло поприветствовав, он перешел к привычной манере общения, разбрасываясь колкими шутками.

"Не забудьте почистить обувь. Моя жена помыла полы", — смеясь, сказал он на абхазском языке.

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Сделал все, как попросил хозяин, чтобы не нарушать уже устоявшиеся традиции дома.

"И чего это ты меня вспомнил? Обычно не звонишь и не пишешь", — упрекнул Джани.

Я объяснил, что 6 апреля по всему миру отмечают День настольного тенниса, и так как я лично был свидетелем его игр на одной ноге и ловких "расправ" со здоровыми соперниками, он был первым человеком, с которым мне хотелось поговорить об этом виде спорта.

Мы присели за стол, где нас ждал сладкий и крепкий кофе с конфетами, а в другом конце кухни уже закипала вода для мамалыги. Наготове стоял и графин с чачей.

"Надо бы не злоупотребить гостеприимством хозяев", — подумал я, прежде чем приступить к расспросам.

Наконец-то дошли до сути дела. Как выяснилось, 42-летний весельчак Джани, который выглядит намного моложе своего возраста, играет не только в настольный теннис, но и в футбол, волейбол вместе со своими товарищами из ассоциации инвалидов Абхазии.

Они стараются участвовать во всех турнирах и соревнованиях, как в Абхазии, так и за ее пределами.

Фото предоставлено Джани Чан-оглы Сборная Абхазии инвалидов-ампутантов по футболу в Турции

"Впервые я взял в руки теннисную ракетку в 12 лет, когда учился в Калдахуарской школе-интернате. В тот год поставили теннисный стол, и мой друг предложил сыграть. Сначала я отказывался, потому что не умел играть, но он меня уговорил. В принципе, тогда особого выбора в спорте у нас и не было", — вспомнил Чан-оглы.

Он рассказал, что в те годы в футбол они играли не мячом, а скомканными тряпками, обмотанными веревкой. В школе была секция борьбы, в спортзале хранилось несколько штанг.

Джани подчеркнул, что теннис для него всегда был просто увлечением, а связать свою жизнь он планировал с волейболом, но несчастный случай на охоте лишил его такой возможности, когда ему было всего 16 лет.

"Когда меня привезли в больницу, врачи сказали, что сохранить ногу не получится. Придется ее ампутировать до колена. Я был поставлен перед фактом и ничего не мог с этим сделать", — говорит Чан-оглы.

Спустя год началась война. Было не до спорта. Больше семи лет Джани ходил на костылях, так как не было возможности приобрести протез. 1997 год стал еще одним жестоким испытанием для его большой семьи, скончался отец.

Шесть сыновей и шесть дочерей остались без кормильца, и тяжелая ноша легла на хрупкие плечи матери. Все члены семьи стали друг для друга главной опорой в жизни.

"Я бы не хотел вспоминать то время. Было очень тяжело, но мы справились", — коротко ответил Чан-оглы.

Спорт — отдушина и крученый шар

По рассказу Джани, он всегда любил спорт и пробовал себя во всех видах, что были доступны в Абхазии. Спорт для него — настоящая отдушина.

"Вообще, меня больше привлекают командные игры. Одно время я даже занимался тяжелой атлетикой, неплохо играю в футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис, а вот с большим теннисом почему-то не сложилось. Пытался, но не получается", — признался Джани.

Фото предоставлено Джани Чан-оглы Сборная Абхазии инвалидов-ампутантов по футболу в Москве

В начале двухтысячных он начал посещать Реабилитационный центр для инвалидов войны в Гагре, где уже была своя сборная по футболу. В 2006 году Джани пополнил состав сборной Абхазии инвалидов-ампутантов по футболу, и в том же году их команда привезла кубок президента России с московского чемпионата.

"Я обычно нападающий, бывает, что и в защите стою. Вратарем никогда не был, так как по правилам у него не должно быть одной руки", — объяснил он.

Не меньших успехов Джани добился и в настольном теннисе. Он старается не пропускать ни один чемпионат или турнир.

"Каждый год участвую в международном турнире по настольному теннису памяти Омара Кварчия и в чемпионате Абхазии. Других соревнований по этому виду спорта в стране нет. За все это время только один раз занял второе место, а так, всегда первое", — не без гордости сообщил Чан-оглы и показал свои кубки и медали.

В первом туре чемпионата Абхазии по настольному теннису, который прошел в марте 2017 года в Сухуме, Джани снова стал победителем. И как у каждого чемпиона, у него есть свои уловки в игре. Некоторыми из них он нехотя поделился.

Фото предоставлено Джани Чан-оглы Сборная Абхазии инвалидов-ампутантов по футболу в Турции

"Тяжело, правда, играть с протезом, но еще сложнее было, когда с ним не допускали к соревнованиям. Приходилось побеждать на одной ноге. Меня, видимо, спасает рост, длинные руки и навыки, которые развил в течение многих лет", — сказал он.

Качество протеза тоже важно во время игры, подчеркнул Джани. Он должен быть сделан из мягкого пластика.

Тему протезов Джани тоже не оставил без своих искрометных шуток и даже чуть нас не убедил, что у него их три вида. Для работы, на свадьбу и на пляж.

Главное в настольном теннисе – это умение правильно подать шар, продолжил Джани уже с серьезным выражением лица. Своим коронным "трюком" он назвал крученую подачу, которую сложно отбить, если не знаешь, как правильно это делать.

Наблюдательность и умение определять слабые стороны соперника – не менее важная задача в этом спорте, считает Чан-оглы. Перед каждой игрой он внимательно следит за потенциальным оппонентом и уже заранее рассчитывает тактику игры.

Если сделать это заранее не удалось, то первая партия для него – ознакомительная, которую Джани готов подарить для выявления слабых сторон соперника.

"Бывает, что человеку тяжело отбивать с правой или левой стороны, или вообще теряется по центру. Бывает, что он не умеет работать с крученым шаром. Все это может показаться мелочью, но именно такие детали в конечном итоге приносят победу", — поделился опытом Чан-оглы.

Тактика и навыки, конечно же, важны, добавил он, но и ракетка может сыграть ключевую роль. Она не должна быть слишком легкой или плохого качества, а подбирать ее надо индивидуально, чтоб в руке удобно лежала.

"В любом случае, надо любить играть, и это самое главное", — отметил он.

Завершая интересную и веселую беседу, Джани Чан-оглы выразил сожаление, что настольный теннис в Абхазии плохо развит. Во многих городах, не говоря уже о селах, у молодежи нет возможности себя в этом проявить.

Только в Сухуме есть несколько залов, где стоят теннисные столы, которые не такие уж и дорогие, чтобы нельзя были ими обеспечить школы или спортивные секции республики.

"Если такие площадки откроются в Гудауте, я сам готов учить детей настольному теннису. Главное, чтобы дети не пропадали на улицах и не занимались глупостями", — заявил Джани.

Настольный теннис, известный также как "пинг-понг", появился более века назад, а в 1988 году стал олимпийским видом спорта.

По данным ITTF (International Table Tennis Federation), профессионально настольным теннисом занимаются в 218 странах. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около четырех миллиардов человек.