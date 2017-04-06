Протез не помеха: как проходил чемпионат по настольному теннису среди инвалидов

Инвалид II группы Джани Чан-оглы из Гудауты занимается настольным теннисом с 12 лет. Он всегда хотел связать свою жизнь со спортом, но несчастный случай на охоте лишил его правой ноги.

Несмотря на это, Джани старается не пропускать ни один турнир или чемпионат по этому виду спорта, где могут участвовать инвалиды Абхазии. В его копилке более десяти кубков и медалей за первое место и всего один трофей за второе.

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В первом туре чемпионата Абхазии по настольному теннису, который прошел в марте 2017 года в Сухуме, Джани снова стал победителем. И как у каждого чемпиона, у него есть свои уловки в игре. Некоторыми из них он нехотя поделился.

Главное в настольном теннисе – это умение правильно подать шар, уверен Джани и своим коронным "трюком" он назвал крученую подачу, которую сложно отбить, если не знаешь, как правильно это делать.

Наблюдательность и умение определять слабые стороны соперника — не менее важная задача в этом спорте, считает он.

Правильно подобранная теннисная ракетка тоже может сыграть ключевую роль в игре. Она должна быть не слишком легкой и хорошего качества.

Настольный теннис, известный также как "пинг-понг", появился более века назад. По данным Международной Федерации настольного тенниса, профессионально этим видом спорта занимаются в 218 странах. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около четырех миллиардов человек.



