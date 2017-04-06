Боциев: в Абхазии будет открыт участок в день президентских выборов в РЮО

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. На территории посольства Южной Осетии в Абхазии будет открыт избирательный участок для голосования на выборах президента ЮО и проведения референдума, сказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев

"По нашему законодательству принять участие в выборах президента и в референдуме имеют право постоянно проживающие на территории республики Абхазия и временно находящиеся в Абхазии имеющие паспорта Южной Осетии", — добавил он.

В выборах президента Южной Осетии примут участие не менее пятидесяти человек, сообщил он.

"В качестве наблюдателей будут присутствовать представители кандидатов в президенты и могут присутствовать представители различных партий Южной Осетии", — подчеркнул Боциев.

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"В этот день будут проходить и выборы президента, и референдум по восстановлению древнего исторического названия республики – Алания. Вопрос на референдуме будет звучать так: "Согласны ли вы с внесением изменений в часть первую статьи первой Конституции Республики Южная Осетия изложив ее в следующей редакции: Республика Южная Осетия — государство Алания суверенное правовое государство созданное в результате самоопределения народа Южная Осетия", — добавил он.

© Sputnik. Костис Нтантамис Голосование на выборах президента Южной Осетии пройдет в Сухуме

Названия Южная Осетия и Алания будут равнозначны, сообщил Олег Боциев.

Если на референдуме граждане примут новое название республики, он будет носить официальное название – Республика Южная Осетия, государство Алания.

"В соответствии с конституционным законом республики Южная Осетия о выборах президента, и проведении референдума за пределами территории ЮО, по решению ЦИК республики Южная Осетия, будут открываться избирательные участки в государствах, в которых располагаются дипломатические представительства Южной Осетии", — подчеркнул он.

В выборах президента Южной Осетии участвуют три кандидата: действующий глава государства Леонид Тибилов, спикер Парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Леонид Тибилов 7 февраля 2017 году подписал указ о назначении референдума, который пройдет в один день с выборами президента — 9 апреля. Гражданам предлагается проголосовать за поправку в Конституции РЮО, касающуюся нового названия республики – Алания.