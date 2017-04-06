Боциев: в выборах президента ЮО в Абхазии примут участие около 50 человек

На территории посольства Южной Осетии в Абхазии будет открыт избирательный участок по выборам президента ЮО и проведения референдума, сказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

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"В выборах президента Южной Осетии примут участие не менее пятидесяти человек. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители кандидатов в президенты и могут присутствовать представители различных партий Южной Осетии ", — добавил он.

Выборы президента Южной Осетии состоятся в воскресенье 9 апреля.