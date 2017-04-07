Стихи Евтушенко под телефонную трель: вечер Смехова в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.

Творческим вечером Вениамина Смехова в четверг 6 апреля Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба открыла новый цикл "Человек слова".

"В обиходе человеческой речи остается определенный набор слов, который связан с профессиональной деятельностью, и чтобы время от времени расширять диапазон, обогащать его, делать некоторую подпитку, мы решили запустить этот цикл, который условно для себя назвали "Человек слова", - сказала худрук Госфилармонии Эсма Джениа. – Не буду многословной, приглашаю на сцену Вениамина Смехова".

После первого же тихого "спасибо" актера у микрофона по залу прокатилась и первая телефонная трель.

После некоторой паузы российский актер продолжил и поблагодарил Эсму Джения за приглашение.

"Один из случаев, когда по личной инициативе, благодаря опыту, очень серьезному образованию в искусстве, человек на родине у себя дома совершает прорыв. Я не считаю себя прорывом, но очень рад, что с сегодняшнего дня начинается какая-то важная жизнь в этом прекрасном городе, в этой прекрасной стране", — сказал Вениамин Смехов.

Видео об этом смотрите здесь >>

Первую часть выступления он начал с ответа на вопросы, которые абхазские зрители оставляли на страничке филармонии в социальной сети.

"Мое воспитание и мой опыт в театре на Таганке и огромный стаж работы со зрителем на сольных концертах в России и других странах, там, где люди слышат и говорят по-русски, и этот опыт позволяет мне сказать вам такое: спасибо за все вопросы. Все, что я буду делать на сцене, и как я это буду делать, делиться с вами любовью к языку русскому, к литературе, к театру, ко всему, о чем будет идти речь дальше – все это и будет ответом на ваши вопросы", — сообщил актер.

Смехов поставил девять оперных спектаклей в Германии, Чехии и Голландии.

"Люди спрашивают, как драматический актер и режиссер ставит оперу. У меня есть образование музыкальное, но дело не в этом. А в том, что настоящий оперный спектакль нуждается в драматической режиссуре. Чтобы исполнители без ложной скромности могли сказать, мы не только певцы, но и актеры, — объяснил он. – "Дон Паскуале" в Мюнхене заслужил добрые слова известного немецкого критика из "Оперной сцены": "Я слушал эту оперу много раз, но по сцене ходили шкафы, сейчас вдруг они заговорили и стали живыми людьми". Это была высокая оценка".

© Sputnik. РИА Новости Евгений Евтушенко: медовый месяц в Абхазии

Вениамин Смехов посвятил свой вечер в Сухуме памяти Евгения Евтушенко. Он был грустен. Не только читал его стихи, но и делился со зрителями воспоминаниями о выступлениях Евтушенко, когда собирались стадионы, чтобы послушать легендарных поэтов-шестидесятников.

Рассказал о том, как Евтушенко просил актера прочесть любимое стихотворение жены Марии, как поэт написал продолжение "Окно выходит в белые деревья…" по просьбе пятилетнего сына Армана, большого любителя хэппи-эндов.

В филармонии звучали произведения Пушкина, Маяковского, Вознесенского, Блока, Мандельштама, Некрасова, Пастернака, Северянина, Высоцкого. И что самое интересное, Вениамин Смехов читал их в манере самих авторов, что создавало удивительную атмосферу в зале.

Аудитория живо откликнулась на басни Николая Эрдмана в исполнении Смехова. Зал аплодировал каждой поучительной эпиграмме, удивляясь, насколько они актуальны и сегодня.

Инал, один из зрителей, сразу разместил в своем аккаунте в Facebook полюбившуюся ему басню "Случай с пастухом".

"Один пастух, большой затейник,

© Sputnik / Томас Тхайцук Зантария о Евтушенко: хорошо разбирался в абхазских винах

Сел без штанов на муравейник.

Но муравьи бывают люты,

Когда им причиняют зло,

И через две иль три минуты

Он поднял крик на все село.

Он был искусан ими в знак протеста.

Мораль: не занимай ответственного места.

Отрывок из пьесы "Самоубийца" Эрдмана зрителям был знаком, но в абхазской версии, этот спектакль уже много лет в репертуаре Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба.

Даже гениальные актеры порой забывают слова. Когда Смехов забыл третью строчку одного из стихотворений Пушкина, из зала подсказали. А многие стихи и вовсе читали вместе с актером.

Чтение стихов известнейшего актера, к сожалению, перебивалось телефонными рингтонами.

"Раз человек купил билет в филармонию, предполагается, что заранее запланировал свой вечер и уладил свои дела. Если у него нет ядерного чемоданчика с кнопкой, то, что такого экстраординарного может произойти, чтобы невозможно было на пару часов отключить телефон? Или хотя бы поставить на беззвучный режим?" — возмутилась в конце вечера зрительница Асида.

Культура поведения некоторых театралов не осталась незамеченной. Некоторые восприняли ситуацию очень лично, и впечатления от выступления были омрачены чувством стыда и неловкости.

"Мне было неловко за всех нас. Гениальный Вениамин Смехов в первый раз не обратил внимания на звуки телефона, во второй раз пошутил, в третий раз прокомментировал с таким тонким юмором, что, уверена, всему залу было стыдно", — призналась Изольда.

Тем не менее истинных ценителей поэзии в зале было больше. Это почувствовал и сам актер. Поблагодарил публику за то, что слушали и реагировали.

"Вы так хорошо воспринимаете тексты, что с вами не хочется расставаться", — сказал Смехов.

При этом отметил, что собирался закругляться, но после пары ушедших человек понял, что в зале остался узкий круг любителей. Для них он и исполнил несколько произведений вне основной программы.