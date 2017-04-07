Творческий вечер памяти Евтушенко: Вениамин Смехов читал стихи в Сухуме

Российский актер начал вечер с ответа на вопросы, которые абхазские зрители накануне присылали на страничку филармонии в социальных сетях.

Начиная свой творческий вечер, Виниамин Смехов сказал, что посвящает его памяти Евгения Евтушенко. Смехов был грустен. Вспоминал скончавшегося поэта не только чтением его стихов, но и делился со зрителями воспоминаниями о выступлениях Евтушенко, когда собирались стадионы, чтобы послушать ставшими легендарными поэтов-шестидесятников.

Рассказал о том, как Евтушенко просил его прочесть любое стихотворение жены Марии, как поэт написал продолжение стихотворения "Окно выходит в белые деревья…" по просьбе пятилетнего сына Армана, большого любителя "happy end".

В этот вечер со сцены филармонии звучали стихотворения и отрывки из произведений Пушкина, Маяковского, Вознесенского, Блока, Мандельштама, Некрасова, Пастернака, Северянина, Высоцкого и многих других. И что самое интересное, Вениамин Смехов читал их в манере самих авторов, что создавало удивительную атмосферу и восприятие у слушателей.

Смехов рассказывал много стихов и басен Николая Эрдмана, зал аплодировал каждой поучительной эпиграмме, удивляясь, насколько они актуальны и сегодня.

А отрывок из пьесы "Самоубийца" Эрдмана зрителям был знаком, но в абхазском варианте, так как спектакль по этому произведению уже много лет в репертуаре Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба.

Подробнее об этом читайте здесь >>