Воркаут от "Трезвой России": в Сухуме открыли новую спортплощадку

СУХУМ, 7 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Спортивную площадку воркаут, предназначенную для комплексных тренировок и физической подготовки под открытым небом, подарил Сухуму член Общественной палаты РФ и руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Это первая спортивная площадка от "Трезвой России" в Абхазии, но надеюсь, что не последняя. Важно, чтобы знали о том, что в России есть гражданское общество, которому не безразличны вопросы развития социальной инфраструктуры в Абхазии. Во-вторых, важно, чтобы такого рода площадки развивались в регионе", — сказал Султан Хамзаев.

Площадка расположена во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме. Организаторы обсуждали место с абхазской стороной и жителями Сухума, выбрали один из наиболее населенных участок на окраине, так как за пределами центра подобных комплексов не было.

© Sputnik. Бадри Есиава Схема спортивной площадки

Воркауты уникальны тем, что они малобюджетные и не требуют последующих финансовых вложений, за исключением их покраски раз в 3-4 года.

Тренер Яков Воронов продемонстрировал упражнения, трюки и фристайл, которые можно освоить и совершенствовать на турниках и лавочках. В основе тренировок лежит гимнастика, когда используется собственный вес в уличных условиях. Для этого не нужны штанги, гантели или иные спортивные снаряды.

"На сегодняшний день, воркаут — очень популярное направление в России. Каждый день появляются новые площадки, где молодежь тренируется и приучает себя к здоровому образу жизни. В основном им занимаются люди, которые не хотят или не могут платить в фитнесс клубах или же спортзалах", — объяснил Воронов.

Спортплощадка для воркаута в Абхазии стала 41 в рамках проекта «Трезвая Россия», которая охватила многие регионы России и города Южной Осетии.

"То, что эта 41 по счету площадка открылась именно в Абхазии, придает мне чувство гордости за себя и нашу работу. Но многое зависит от вас самих точно так же, как и от дагестанцев, в стране, где я родился. Надо просто брать по максимуму те возможности, которые есть", — сказал Султан Хамзаев.

Председатель Госкомитета по спорту Абхазии Баграт Хутаба и председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба поблагодарили Султана Хамзаева за подарок и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.