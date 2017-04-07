Показали фристайл и разрезали ленту: открытие нового воркаута в Сухуме

Спортивную площадку воркаут, предназначенную для комплексных тренировок и физической подготовки под открытым небом, подарил Сухуму член Общественной палаты РФ и руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Это первая спортивная площадка от "Трезвой России" в Абхазии, но надеюсь, что не последняя. Важно, чтобы знали о том, что в России есть гражданское общество, которому не безразличны вопросы развития социальной инфраструктуры в Абхазии. Во-вторых, важно, чтобы такого рода площадки развивались в регионе", — сказал Султан Хамзаев.

Тренер Яков Воронов продемонстрировал упражнения, трюки и фристайл, которые можно освоить и совершенствовать на турниках и лавочках. В основе тренировок лежит гимнастика, когда используется собственный вес в уличных условиях. Для этого не нужны штанги, гантели или иные спортивные снаряды.

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