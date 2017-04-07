ГАИ Абхазии об остановке машин с иностранными номерами: только на постах

Бадрак Авидзба, Sputnik
Согласно приказу министра внутренних дел сотрудники ДПС республики не могут останавливать и досматривать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов, эту информацию подтвердил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.
Почему принято решение?
Как рассказал главный автоинспектор республики, этот приказ был принят из-за многочисленных заявлений и жалоб граждан России на неправомерные действия сотрудников ГАИ республики. Данный приказ позволит затрачивать меньшее количество времени автовладельцам, чтобы добираться до мест назначения в Абхазии.
О чем приказ?
"Приказ запрещает останавливать и досматривать автотранспорт вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров", — рассказал глава ГАИ.
Останавливать транспорт с иностранными номерами на стационарных постах можно будет лишь по полученным ориентировкам.
"Ориентировки, как обычно, выдают очевидцы происшествий — это правонарушения или нарушения ПДД. Как правило, это закреплено видеофиксацией или есть свидетели происшествия", — отметил Смыр.
При этом, по словам начальника ГАИ республики, сотрудники ДПС будут вести скрытую фиксацию правонарушений, а полученные данные будут отправляться на ближайший стационарный пост для проведения дальнейших процедур.
Памятка для въезжающих в Абхазию
Начальник ГАИ Абхазии сообщил, что разработана специальная памятка для въезжающих в Абхазию на автомобилях с иностранными номерами. В памятке указано, что составление административного протокола по нарушению правил дорожного движения производится исключительно на стационарных постах. Помимо этого, штрафы будут оплачиваться только в специализированных учреждениях банковской системы. Если водитель усмотрел в действиях милиционеров признаки неправомерных действий, то автовладельцы могут сообщить об этом факте по телефону, который будет указан в памятке.
"В памятке есть информация о штрафах, мы категорически запрещаем сотрудникам даже на стационарных постах беспричинно останавливать транспорт", — сказал Наур Смыр.
Останавливать автомобили можно будет по грубым нарушениям, таким как превышение скорости, проезд на запрещающий знак светофора, управление транспортом в нетрезвом состоянии.