ГАИ Абхазии об остановке машин с иностранными номерами: только на постах

Бадрак Авидзба, Sputnik

Согласно приказу министра внутренних дел сотрудники ДПС республики не могут останавливать и досматривать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов, эту информацию подтвердил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

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Почему принято решение?

Как рассказал главный автоинспектор республики, этот приказ был принят из-за многочисленных заявлений и жалоб граждан России на неправомерные действия сотрудников ГАИ республики. Данный приказ позволит затрачивать меньшее количество времени автовладельцам, чтобы добираться до мест назначения в Абхазии.

О чем приказ?

"Приказ запрещает останавливать и досматривать автотранспорт вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров", — рассказал глава ГАИ.

Останавливать транспорт с иностранными номерами на стационарных постах можно будет лишь по полученным ориентировкам.

"Ориентировки, как обычно, выдают очевидцы происшествий — это правонарушения или нарушения ПДД. Как правило, это закреплено видеофиксацией или есть свидетели происшествия", — отметил Смыр.

При этом, по словам начальника ГАИ республики, сотрудники ДПС будут вести скрытую фиксацию правонарушений, а полученные данные будут отправляться на ближайший стационарный пост для проведения дальнейших процедур.

Памятка для въезжающих в Абхазию

Начальник ГАИ Абхазии сообщил, что разработана специальная памятка для въезжающих в Абхазию на автомобилях с иностранными номерами. В памятке указано, что составление административного протокола по нарушению правил дорожного движения производится исключительно на стационарных постах. Помимо этого, штрафы будут оплачиваться только в специализированных учреждениях банковской системы. Если водитель усмотрел в действиях милиционеров признаки неправомерных действий, то автовладельцы могут сообщить об этом факте по телефону, который будет указан в памятке.

"В памятке есть информация о штрафах, мы категорически запрещаем сотрудникам даже на стационарных постах беспричинно останавливать транспорт", — сказал Наур Смыр.

Останавливать автомобили можно будет по грубым нарушениям, таким как превышение скорости, проезд на запрещающий знак светофора, управление транспортом в нетрезвом состоянии.