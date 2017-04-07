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Храм гроба Господня

Абхазские паломники прибыли в Иерусалим

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (18)
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Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи.

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Паломники из Абхазии в первый день пребывания в Иерусалиме посетили храм Воскресения Христова, сообщил с места события корреспондент Sputnik.

По словам председателя Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Рауфа Харазия, именно с посещения Храма Гроба Господня начинается паломническая поездка по Святой Земле.

"Несмотря на усталость от пути, который мы проделали от Сухума до Иерусалима меньше чем за сутки, мы пришли помолиться в самое главное место для всех православных", — сказал Харазия.

Он также отметил, что в течение ближайших дней, накануне Великого Светлого праздника Пасхи, паломники посетят основные святыни Святой Земли.

Христиане держат свечи, зажженные от Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Архивное фото.
© AFP/ AHMAD GHARABLI
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"Программа насыщенная. Помимо Иерусалима, мы побываем в Вифлиеме, Палестине, Назарете и многих других местах, связанных с Иисусом Христом", — подчеркнул он.

Харазия также рассказал о том, что в группе паломников Абхазии более 30 человек. Накануне Пасхи к группе присоединятся еще несколько человек.

"По благословению управляющего Абхазской Православной Церковью, иерея Виссариона (Аплиаа), группу абхазских паломников возглавил настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера, иерей Далмат (Гопия)", — рассказал Рауф Харазия.

Абхазские паломники также планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездка в Иерусалим организована Фондом имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума. 

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (18)

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