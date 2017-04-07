"Трезвая Россия": стимулируем власть развивать соцкомфорт граждан

Sputnik, Владимир Бегунов.

Участники проекта "Трезвая Россия" установили спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме. Это 41 спортплощадка на счету проекта. 39 было установлено в городах России, потом проект вышел на международный уровень. Последние две появились в Цхинвале и Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Показали фристайл и разрезали ленту: открытие нового воркаута в Сухуме

"Это мой личный вклад в дело двусторонних отношений России и Абхазии, — сказал Хамзаев. – Мы принципиально не устанавливаем площадки в мегаполисах, где городские власти могут безболезненно для бюджета делать такие вещи".

Выбор именно дворовых площадок, по словам руководителя "Трезвой России", обусловлен желанием, чтобы спорт был в шаговой доступности для подростков и служил молодежи альтернативой алкоголю и наркотикам.

"Мы не чиновники, не политики, не имеем никаких дивидендов от этого, мы показываем, что спорт может быть рядом и бесплатным, — сказал Хамзаев. – Наши действия должны стимулировать региональные власти в такой важной работе, как социальный комфорт граждан".

Как рассказал Султан Хамзаев, проект "Трезвая Россия" ведет статистику неблагополучных регионов РФ, выступает за запрет продажи алкоголя молодым людям до 21 года, выявляет в России нелегальных продавцов спиртного, пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Финансируется фонд из разных источников, в том числе из грантов президента России.

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Помимо установки спортплощадки в Сухуме, активисты в Абхазском госуниверситете выступили с лекцией о вреде алкоголя и наркотиков.

Султан Хамзаев также является официальным послом Международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи. Он призвал абхазскую молодежь к участию в фестивале.

"Я считаю Абхазию братской республикой, у меня много друзей и знакомых родом отсюда", — сказал Хамзаев.

Он признался, что он впервые в Абхазии и восхищен красотой местной природы.

Хамзаев заявил, что легенды советского спорта большей частью начинали свою спортивную карьеру в дворовых командах. Руководитель "Трезвой России" считает, что у современных подростков тоже должен быть такой шанс. Поэтому усилия организаторов во многом направлены на развитие дворового спорта.

Воркауты уникальны тем, что они малобюджетные и не требуют последующих финансовых вложений, за исключением их покраски раз в 3-4 года.