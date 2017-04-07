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Личный вклад: глава "Трезвой России" рассказал о своей миссии в Абхазии

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(1:35 / 11.33Mb / просмотров видео: 36)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме в пятницу 7 апреля установило руководство проекта "Трезвая Россия".

Это 41 спортплощадка на счету проекта. 39 было установлено в городах России, потом проект вышел на международный уровень. Последние две появились в Цхинвале и Сухуме.

"Это мой личный вклад в дело двусторонних отношений России — Абхазии, — сказал Хамзаев. – Мы принципиально не устанавливаем площадки в мегаполисах, где городские власти могут безболезненно для бюджета делать такие вещи".

Выбор именно дворовых площадок, по словам руководителя "Трезвой России", обусловлен желанием, чтобы спорт был в шаговой доступности для подростков и служил молодежи альтернативой алкоголю и наркотикам. 

Спортивная площадка воркаут предназначена для комплексных тренировок.

Подробнее об этом читайте здесь >>




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