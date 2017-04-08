Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" III степени ветерану ВОВ Арсену Чакряну

ГАГРА, 8 апр — Sputnik, Бадра Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" III степени за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 Арсену Чакряну.

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"Я думаю, что никому не надо рассказывать историю и биографию легендарной личности. Дай бог вам долгих лет. Буквально некоторое время назад (к 70-летию Победы — ред.) вы были в Москве, на праздновании Дня Победы. Тогда казалось, будто вы опять по новой прошли по Красной площади, как это было после Великой Отечественной войны на Параде Победы — бравый, гордый", — сказал президент Рауль Хаджимба.

Ветеран ВОВ Арсен Чакрян рассказал о том, как его семья и родственники попали в Абхазию в 1918 году. Он рассказал о том, как решил помочь Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 годов.

"Я поехал в Армению, нашел министра здравоохранения, зашел к нему в кабинет. Он был большой, статный, ростом два метра 14 сантиметров. Когда я ему рассказал о ситуации в Абхазии, он начал плакать. Я по профессии врач. Они обеспечили меня всеми медикаментами, о которых просил", — сказал Чакрян.

Ветеран войны Чакрян, несмотря на свой солидный возраст, полон сил и энтузиазма, обладает хорошим чувством юмора. Обращаясь к президенту он сказал фразу, которая рассмешила всех присутствующих: "Меньше спи, побольше думай".

После этого Арсен Чакрян и Рауль Хаджимба выпили по стакану вина.

"Человек, награжденный шестью орденами, может осушить не только один стакан", — пошутил в ответ глава государства.

Глава армянской общины Гагрского района Хачик Миносян поблагодарил руководство страны за внимание к ветерану.

© Sputnik. Арсен Чакрян Ветерану Арсену Чакряну вручили госномер 070 в честь Великой Победы

"Очень приятно, что руководство страны вручило государственную награду Арсену Амбарцумовичу. Он на самом деле заслуживает, это человек-легенда, он представитель самой порядочного поколения той страны, которая называлась Советским Союзом. Они выиграли войну, после нее восстановили страну. Когда была Отечественная война в Абхазии он активно участвовал в ней, привозил лекарства из Армении", — подчеркнул Хачик Миносян.

Арсен Чакрян награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, дважды награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и многими другими наградами.

После демобилизации Арсен Чакрян окончил медицинский институт в Армении. Затем вернулся в Абхазию и проработал врачом более 48 лет. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов Арсен Чакрян безвозмездно снабжал медицинские учреждения Абхазии системами для переливания крови.