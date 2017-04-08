Орден на столетний юбилей. Кадры награждения ветерана ВОВ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность вручил орден "Ахьдз-Апша" III степени ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Арсену Чакряну.

Арсен Чакрян награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, дважды награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и многими другими наградами.

После демобилизации Арсен Чакрян окончил медицинский институт в Армении. Затем вернулся в Абхазию и проработал врачом более 48 лет. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов Арсен Чакрян безвозмездно снабжал медицинские учреждения Абхазии системами для переливания крови.

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