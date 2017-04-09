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В Абхазии выбирают президента Южной Осетии

Президента Южной Осетии выбирают в Абхазии

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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В Посольстве Южной Осетии в Абхазии открыт избирательный участок № 76 по выборам президента Южной Осетии и проведению референдума.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik, Амра Амичба. На выборах президента и референдуме по переименованию Южной Осетии около пятидесяти человек ожидаются на избирательном участке в Сухуме 9 апреля. Об этом сказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. 

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По его словам, участок открылся в восемь часов утра в присутствии шести членов избирательной комиссии и наблюдателей от двух кандидатов в президенты вместо трех. 

"Выборы проходят в доброжелательной, спокойной обстановке. Я надеюсь, что как они начались, так и продолжатся в течение дня, — отметил Боциев.  - Надеемся, что, как и прошлые выборы в 2011 году, до 50 избирателей примут участие в голосовании".

Посол заметил, что хотя в Абхазии проживает много осетин, не все они имеют гражданство Южной Осетии. 

"Осетин большое количество проживает в Абхазии, но не все имеют гражданство Республики Южная Осетия. В выборах могут принять участие только лица, имеющие гражданство Южной Осетии", — напомнил он. 

Олег Боциев уточнил, что по закону о выборах и проведении референдума Южной Осетии, принять участие в голосовании в Сухумском избирательном участке № 76  имеют право лица, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. 

  • В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    © Sputnik. Амра Амичба
  • В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    © Sputnik. Амра Амичба
  • В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
    © Sputnik. Амра Амичба
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© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии выбирают президента Южной Осетии

"Это могут быть лица, которые здесь находятся в командировке или отдыхают, или лица, которые на один день заехали на территорию Абхазии", — сказал осетинский посол.

Янис Плиев с друзьями вчера приехали из Сочи, чтобы рано утром проголосовать за президента Южной Осетии и принять участие в референдуме.  

"Мы живем в Сочи, и Сухум — ближайший город, в котором открыт избирательный участок. Не поленился приехать, так как считаю своим долгом проголосовать и надеюсь, что мой голос станет решающим в определении судьбы страны", — заявил осетин. 

А первый бюллетень в урну опустил милиционер из Цхинвала Эльбрус Кучиев, который привез от ЦИКа Южной Осетии бюллетени для голосования.

"Голосую за стабильное будущее своей страны, — сказал Кучиев. Повышение зарплат, пенсий – это все мелочи по сравнению с масштабными задачами по развитию страны".

Голосование на выборах президента и проведении референдума по переименованию Южной Осетии в государство Алания проходят в Южной Осетии 9 апреля. Избирательные участки открыты также в Москве, Владикавказе и Сухуме. 


Теги:
Абхазия


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