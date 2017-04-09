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Под осетинскую музыку и фотографируясь: как голосовали осетины в Абхазии

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(2:00 / 13.92Mb / просмотров видео: 44)
SputnikАмра Амичба
© Sputnik. Амра Амичба

В Абхазии на избирательном участке № 76 по выборам президента Южной Осетии и переименованию республики ожидаются около 50 избирателей.

Участок открыт в здании Посольства Южной Осетии, в кабинете посла, где с утра звучит негромкая национальная народная музыка, чтобы каждый осетин, пришедший на выборы, ощутил близость родины.

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев сообщил, что избирательный участок открылся в восемь часов в присутствии шести членов избирательной комиссии и наблюдателей от двух кандидатов в президенты вместо трех. 

"Выборы проходят в доброжелательной, спокойной обстановке. Я надеюсь, что как они начались, так и продолжатся в течение дня, — отметил Боциев. — Надеемся, что, как и прошлые выборы в 2011 году, до 50 избирателей примут участие в голосовании".

Подробнее об этом читайте здесь>>

Георгий Цховребов  с друзьями вчера приехали из Сочи, чтобы рано утром проголосовать за президента Южной Осетии и принять участие в референдуме, и надеется, что его голос станет решающим в определении судьбы страны. 

Почти каждый избиратель, пришедший на участок, стремился  на память сфотографироваться в момент, когда он опускает бюллетень в урну. Просьбу избирателей с улыбкой выполняли и члены избирательной комиссии и наблюдатели кандидатов. 

Голосование на выборах президента и референдуме по переименованию Южной Осетии в государство Алания проходят в Южной Осетии 9 апреля. Избирательные участки открыты также в Москве, Владикавказе и Сухуме


Теги:
Абхазия


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