Эстонский режиссер в Абхазии: еще 20 лет к "Пяти вечерам" не вернусь

Sputnik, Владимир Бегунов.

Новую постановку РУСДРАМа зрители смогут увидеть 13 и 14 апреля. Спектакль будет идти почти два с половиной часа с антрактом.

По словам гендиректора Русского театра драмы Абхазии Ираклия Хинтба, зрителей ждут грандиозные декорации, каких еще не было в республике, и новый уровень актерской игры театральной труппы.

После премьеры "Пять вечеров" войдут в репертуар театра.

"Мы единственный театр в Абхазии, который за последние 30-40 лет имеет постоянный репертуар, расписанный на два месяца вперед", — сказал Хинтба.

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Как рассказал гендиректор РУСДРАМа, абхазский зритель привык к театру развлекательному, и полноценная драма в два акта удивит зрителей.

"Пять вечеров" — совсем не провинциальный спектакль, это постановка, которой мог бы гордиться любой из московских театров", — уверен Хинтба.

Режиссер из Эстонии Антон Киселюс заявил, что «Пять вечеров» останутся уникальным спектаклем Русского театра Абхазии, он не будет его ставить на других сценах.

"В ближайшие двадцать лет я вообще не собираюсь возвращаться к этой истории, — уточнил Киселюс. – Мне нужно накопить эмоций, жизненного опыта, чтобы снова поставить этот спектакль, переосмыслить его, сказать тем же материалом что-то новое".

Кроме того, по словам Киселюса, в каждой стране зритель иначе воспринимает театр. Поэтому импорт "Пяти вечеров" в Эстонию, где работает режиссер, не возможен, там публике требуются иные постановки.

Художник Виталий Кацба, создавший визуальное воплощение спектакля, признался, что лично ему близка постановка.

"Мы пережили войну, это наша тема, — подчеркнул Кацба. – Важно, что в спектакле тонко стоит вопрос о взаимоотношениях между людьми".

По словам Киселюса, история "Пяти вечеров" будет даже не сыграна, а прожита на сцене, так трепетно актеры восприняли эту постановку.

"Герои спектакля встречаются через несколько лет после войны, — рассказал режиссер. — Это была важная история для Володина, для нас, для Абхазии. Спектакль в целом дает надежду".

Гендиректор театр заявил, что ему жаль, что в Абхазии нет театральной критики и театральных наград. Актеры "Пяти вечеров", по мнению Хинтба, достойны награды профессионального сообщества.

Ираклий Хинтба рассказал, что свет в "Пяти вечерах" ставит специалист из "Ленкома" Евгений Лисицын. Световая партитура уже готова, сейчас дорабатываются последние детали перед премьерой.

Режиссер же признался, что волновался перед встречей с труппой незнакомого ему ранее театра, но отношения сложились, и во время репетиций не было ни одного скандала.

"Это первая моя постановка на такой большой сцене, — сказал Киселюс. — До этого были спектакли в залах на 200-400 мест, но настолько большую площадку я осваивал впервые. Там иначе работает пространство, его нужно по-другому заполнять".

По словам постановщика, он вынес огромный опыт из работы с абхазской труппой.

Виталий Кацба отметил самоотверженную работу цехов театра, которая сейчас перед премьерой идет практически круглосуточно.

Зрители смогут увидеть премьеру "Пяти вечеров" 13 апреля.