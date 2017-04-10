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Спектакль, дающий надежду: создатели "Пяти вечеров" приоткрыли секреты

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (45)
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SputnikВладимир Бегунов, Зафас Гамгия
© Sputnik. Владимир Бегунов, Зафас Гамгия

Новый спектакль РУСДРАМа "Пять вечеров" зрители смогут увидеть 13 и 14 апреля, о том, чего ждать зрителям, его создатели рассказали в пресс-центре Sputnik.

Как рассказал гендиректор РУСДРАМа, абхазский зритель привык к театру развлекательному, и полноценная драма в два акта удивит зрителей. Будут грандиозные декорации, каких еще не было в республике, и новый уровень актерской игры театральной труппы. 

Режиссер из Эстонии Антон Киселюс заявил, что "Пять вечеров" останутся уникальным спектаклем Русского театра Абхазии, он не будет его ставить на других сценах. 

По словам Киселюса, история "Пяти вечеров" будет даже не сыграна, а прожита на сцене, так трепетно актеры восприняли эту постановку.

Художник Виталий Кацба, создавший визуальное воплощение спектакля, признался, что лично ему близка постановка.

"Мы пережили войну, это наша тема, — подчеркнул Кацба. – Важно, что в спектакле тонко стоит вопрос о взаимоотношениях между людьми".

Гендиректор театр заявил, что ему жаль, что в Абхазии нет театральной критики и театральных наград. Актеры "Пяти вечеров", по мнению Хинтба, достойны награды профессионального сообщества.

Подробнее об этом читайте здесь >>


Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (45)


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