Вылечить нельзя: как жить с аллергией

О том, как не перепутать аллергию с гриппом и простудой, какой процент аллергиков в Абхазии и почему нельзя лечить поллиноз народными средствами, корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказала врач-аллерголог Кристина Джинджолия.

— Кристина Владимировна, симптомы весеннего поллиноза очень похожи на какое-то вирусное заболевание. Как не перепутать аллергию с гриппом и простудой?

— Весенняя аллергия в медицине называется поллиноз, то есть аллергия на пыльцу растений. Как таковой классификации нет, просто делится по сезонам, то есть летняя, осенняя, весенняя аллергия. Сегодня в Абхазии весенняя аллергия в разгаре. Учитывая наш климат субтропический, у нас круглый год цветут растения, на которые у людей аллергия. Судя по календарю цветения — у нас сейчас самый пик.

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Первые признаки аллергии можно действительно спутать с признаками вирусной инфекции. Но есть очень простой тест: измеряем температуру тела, и если она повышена, то это вирусная инфекция. Если пациент рассказывает историю прошлых лет, когда в этот же период года появлялись такие же симптомы в течение двух, трех, четырех недель и потом проходили, то, конечно, вероятность того, что у человека пыльцевая аллергия. Обязательно берем анализы у пациента и подтверждаем аллергию. И еще для аллергии характерно: слезотечение, зуд в глазах, покраснение.

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— Как лечить поллиноз, и что будет, если запустить аллергию?

— Для лечения поллиноза самое эффективное — это СИТ (специфическая иммунотерапия — ред.), то есть мы производим анализы, смотрим календарь цветения и начинаем лечить за 4-6 месяцев до самого пика цветения. Если не лечить аллергию, она с каждым годом будет тяжелее и тяжелее, вплоть до бронхиальной астмы. И если в крови высокие цифры аллергенов, невозможно вылечить полностью поллиноз.

— Можно лечить аллергию народными средствами? В Абхазии народная медицина приветствуется при любых заболеваниях.

— Именно поллиноз не рекомендую лечить народными средствами, так как народные лекарства предполагают лечение на травах. И получается аллергия на травы и лечение на травах, это недопустимо. Запрещается использовать косметические средства и лекарственные препараты, содержащие экстракты растений.

— Аллергию можно приобрести в течение жизни или она врожденная? Какова вероятность, что от беременной мамы-аллергика она передастся к ребенку?

— Мы наблюдаем женщин-аллергиков и вместе с ними планируем их беременность. А если беременность уже наступила, до 16 недель есть ограничения в препаратах. Стараемся ограничиться диетой, не выходить на улицу в самый пик цветения, то есть это такие мероприятия, которые можно сделать без лекарств. А что касается периода планирования самой беременности, то планировать беременность лучше в зимний период.

Важную роль в развитии аллергии играют генетические факторы. Существует наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям, связанная с особенностями работы иммунной системы. Если один из родителей аллергик, вероятность наличия данного заболевания у ребенка составляет 40-60%, если оба родителя аллергики, риск возрастает до 80-90%.

— Скажите, почему аллергии в последние годы стало больше?

— В Абхазии большое значение имеет, конечно, очень пышная растительность, у нас очень много сорных трав, луговых трав, обилие всевозможных деревьев, которые действительно создают такой фон, и в сезон полинации очень высокое содержание пыльцы, именно растительной пыльцы в воздухе. И представьте, к ней присоединяются сухость, запыленность, все создает тот фон, который не благоприятен для человека и создает предпосылки для возникновения аллергических заболеваний.

— Какие статические данные в Абхазии, какой процент больных?

— К сожалению, в послевоенное время в Абхазии никто не ведет статистику аллергиков. Я могу говорить только по своим данным и пациентам. Сегодня в Абхазии 30% населения — аллергики.

— Как сегодня лечат аллергию?

— Сегодня современное лечение аллергологии очень многообразно, действительно сейчас к аллергологам на помощь пришло многообразие лекарственных препаратов, очень много новых препаратов, современных, они очень эффективны, но опять-таки они должны приниматься своевременно. Когда пациент обращается на поздних стадиях, когда уже идут серьезные осложнения, ну сами понимаете, то это затрудняет лечение такого больного, и не всегда помогают наши лекарственные препараты.

— Кристина Владимировна, какой самый главный совет вы дали бы аллергикам Абхазии?

— Не заниматься самолечением, так как практически любой аллерген может быть опасен для жизни, поэтому при возникновении первых симптомов лучше сразу обратиться к специалисту.