Аллергику в помощь: все о поллинозе

Весенняя аллергия – поллиноз начинается на территории Абхазии в апреле, когда цветут вяз, ива, клен и одуванчик. Возбудителями поллиноза в Абхазии считают более 10 растений.

Проявления болезни зависят от степени чувствительности каждого человека в отдельности. К примеру, у одного пыльца вызывает обыкновенный конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз- ред.) с появлением таких симптомов, как слезотечение, светобоязнь и других характерных симптомов. У других поллиноз может проявляться отеком верхних дыхательных путей (слизистая носа, гортани, трахеи), с наступлением удушающего состояния (потеря сознания, обморок, резкое падение артериального давления).

Появление весеннего поллиноза у человека является одним из признаков слабого иммунитета.

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