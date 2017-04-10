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Аллергику в помощь: все о поллинозе

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Весенний поллиноз в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния

Весенний поллиноз (аллергия) - сезонное заболевание, основной причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Весенняя аллергия – поллиноз начинается на территории Абхазии в апреле, когда цветут вяз, ива, клен и одуванчик.  Возбудителями поллиноза в Абхазии считают более  10 растений. 

Проявления болезни зависят от степени чувствительности каждого человека в отдельности. К примеру, у одного пыльца вызывает обыкновенный конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз- ред.) с появлением таких симптомов, как слезотечение, светобоязнь и других характерных симптомов. У других поллиноз может проявляться отеком верхних дыхательных путей (слизистая носа, гортани, трахеи), с наступлением удушающего состояния (потеря сознания, обморок, резкое падение артериального давления). 

Появление весеннего поллиноза у человека является одним из признаков слабого иммунитета.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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