Зоозащитник: убийство животных гуманным не бывает

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Убийство животных гуманным не бывает, заявила корреспонденту Sputnik соучредитель фонда защиты животных "Агәыӷра" (Надежда) Карина Колпакчян.

"Как бы мы его ни назвали, гуманным убийство быть не может. Итог один — это смерть животного", — добавила она.

Администрация Сухума выделяет средства на приобретение усыпляющего препарата, отметила зоозащитник.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ветслужба о бродячих собаках: плачевная ситуация

"Государственная ветеринарная служба утверждает, что в городе бродячих собак усыпляют, а за городом их отстреливают. То есть в городе их "гуманно" убивают, а за городом стреляют", — сказала Колпакчян.

Она подчеркнула, что усыпление собак не может быть гуманным, так как при этом они испытывают мучения.

"В прошлом году моя собака с ошейником попала под этот отстрел. Она успела прибежать домой, умирала на моих глазах, и это было далеко не гуманно, у нее шла пена со рта, у нее были судороги. К тому же она была беременна, она была абсолютно чистая, вакцинированная. Никогда никому не причиняла неудобств. За всю жизнь она не укусила ни одного человека", — сказала она.

Это случай и побудил Колпакчян заняться защитой животных.

"Государственная ветеринарная служба утверждает, что у нас плачевное состояние с бездомными животными. Так, простите, а кто должен за этим следить? Есть постановление Кабинета Министров от 2006 года, где ясно написано, что гуманный метод умерщвления животных исключает их страдания. Оно гласит: запрещается использовать негуманные методы умерщвления животных, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, болевых инъекций, отравления и так далее", — подчеркнула зоозащитник.

На деле, собаки и кошки погибают от удушья, в судорогах, мучаясь какое-то время, а некоторые и по нескольку дней, говорит активист. Эвтаназия предусматривается в определенных случаях, если есть какие-либо показания, это какая-либо болезнь, угрожающая здоровью человека, считает она.

"Кто должен контролировать численность животных, работать с населением, или Госветслужба существует только для того, чтобы отстреливать животных?" — задалась вопросом Колпакчян.

По ее словам "Закон о ветеринарии" несовершенен и требует доработки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Волонтер Пилия: мы стараемся помочь каждому животному

"У меня сложилось такое ощущение, что законом предусматривается только содержание крупного рогатого скота. Такое ощущение, что в нашей республике, кроме коров, быков, овец, больше живности не существует. Я понимаю, что у ветслужбы нет возможности на стерилизацию, нет оборудования, какие-либо услуги они предоставлять не могут. Многие люди хотят стерилизовать своих животных или кастрировать, но наши ветеринары этого не делают", — сказала она.

Проблему стерилизации животных фонд "Агәыӷра" (Надежда) предложил взять на себя, так как отстрел не приносит результатов.

"Это признали все цивилизованные страны мира. По данным ветеринарной службы, в 2014 году была убита 261 собака, в 2015 году уже 449 несчастных животных, это лишь подтверждает неэффективность отстрела. Мы предлагаем цивилизованный, гуманный, эффективный способ, только стерилизация может остановить популяцию бездомных животных", — уверена Колпакчян.

Она сказала, что зоозащитники возлагают надежды на депутатов Парламента для решения проблемы с бездомными животными.

"Мы будем просить о принятии закона о животных. Никакое цивилизованное государство не может существовать без подобных законов", — считает зоозащитница.

По ее мнению, город не может существовать без живности, и если будут истреблены все кошки и собаки, то одолеют крысы, змеи и шакалы.