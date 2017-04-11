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Президент Рауль Хаджимба на презентации Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера Стоянка Человека в Кабинете Министров

Хаджимба поздравил Бибилова с избранием президентом Южной Осетии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента, Анатолий Бибилов был избран президентом в первом туре.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Рауль Хаджимба поздравил избранного президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, сообщает пресс-служба президента республики.

"От всей души поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Южная Осетия. Народ Абхазии с большой теплотой относится к Вашей республике. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах во благо граждан наших государств, а также в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности", — говорится в поздравлении.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что под руководством избранного президента связи между двумя республиками будут и дальше укрепляться и развиваться, и пожелал Анатолию Бибилову крепкого здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед ним задач на ответственном посту.



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