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Человек в защитном костюме на продуктовой свалке

Свалка у Дружбы: пикет завершился, но въезд на полигон закрыт

© Fotolia/ Bokan
В Абхазии
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Въезд на территорию свалки близ поселка Дружба Гудутского района был перекрыт местными жителями в субботу 8 апреля, сообщили жители поселка Дружба, сел Ачандара, Абгархук и Аацы в понедельник 11 марта.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Пикет у единственного полигона для сбора отходов в Гудаутском районе завершился вечером 10 апреля, но въезд на свалку местные жители не освободили, рассказал один из активистов Айвар Гумба. 

"Мы ушли оттуда вчера вечером, но там все перекрыто. К свалке доступа нет. Мы понимаем всю сложность ситуации и готовы по мере своих сил помочь администрации района в решении этого вопроса. Уверен, они тоже были бы рады раз и навсегда это сделать, но пока у них такой возможности нет", — сказал житель поселка Дружба.

Замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария сообщил, что с понедельника 10 апреля бытовой мусор из района вывозится на маякскую свалку в Сухуме. Как долго продлится такой способ избавления города от отходов, пока не известно.

Чайка на горе мусора на полигоне по утилизации твердых бытовых отходов под Екатеринбургом
© Sputnik. Pavel Lisitsyn
Мусор из Гудауты вывозят на свалку в Сухуме

"Вчера и сегодня мусор вывозится в Сухум. Пока сложно сказать, сколько еще дней мы будем это делать. Может, неделю, может десять дней. Но у нас есть несколько вариантов решения этой проблемы, которые пока находятся на стадии обсуждения и рассмотрения", — сообщил замглавы районной администрации. 

Жители поселка Дружба и близлежащих сел Ачандара, Абгархук и Аацы перекрыли въезд на мусорную свалку, расположенную на берегу моря неподалеку от поселка Дружба, в субботу 8 апреля. 

Люди возмущены тем, что отходы, которые свозятся в это место со всего района, попадают в море, а когда мусор горит, близлежащие населенные пункты накрывает вредным дымом. Это, по мнению протестующих, пагубно влияет на здоровье сельчан.  

Требование закрыть или перенести свалку жители близлежащих сел уже предъявляли в мае 2016 года.




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