Женский мир без мужчин: "Дом Бернарды Альба" на сцене драмтеатра

Sputnik, Рада Ажиба.

Работа над премьерой "Дом Бернарды Альба" в постановке режиссера Мадины Аргун длилась несколько месяцев, за это время прошло более 35 репетиций. Эта пьеса, в которой нет мужчин, этот мир — женский. Главная женщина — хозяйка дома Бернарда Альба.

Чернота, пустота, отсутствие ярких красок, звуков, захватывающих событий, интересных личностей и героев. После похорон мужа Бернарда Альба объявляет, что все восемь лет, пока будет длиться траур, ни один порыв ветра не должен проникнуть с улицы в ее дом. Любовь двух ее дочерей к одному парню приводит одну из них к самоубийству, но и тогда мать волнует не столько факт смерти дочери, сколько желание скрыть самоубийство от обывателей. "Никому ни слова! — приказывает она. — Она умерла невинной… Мы все погрузимся в море траура…".

На сцене драмтеатра царит черный цвет и немного белого. Только у Аделы (младшая дочь Бернарды — ред.) появляется ярко-зеленый цвет, она выходит в таком ярком платье к Пепе (юноша, в которого влюблены сестры — ред.).

Зритель Константин считает, что в спектакле прекрасно отражены проблемы современного абхазского общества.

"Очень хорошая режиссура, большое спасибо за это Мадине Аргун и, конечно же, актрисам. Получился женский спектакль о женском", — отметил он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

Заслуженная артистка Майя Герзмава уверена, что ни одному зрителю на премьере не было скучно. Все действия происходили динамично, говорит она.

"На мой взгляд, гениальное решение подачи темы, так как спектакль довольно сложный. Мадина Аргун, как всегда, смогла передать суть спектакля через костюмы, декорации, а об игре актрис и не стоит говорить, они были шикарны", — делится эмоциями Герзмава.

На своей странице в социальной сети режиссер Мадина Аргун на протяжении десяти дней до премьеры признавалась в любви актрисам, с которыми она работала над этой постановкой.

"В основном актрисы — это люди моего поколения, с которыми я пришла в театр. Но есть такие актрисы, как Изольда Арухаа, Тома Авидзба, Ирина Когония — их игру я видела как зритель. Я никогда не могла вообразить, что на одной сцене буду работать с ними. Для меня это огромная честь. Их эта история заинтересовала, и они пошли за мной, а куда мы вышли, не стоит судить только по премьерному спектаклю. Спектакль должен еще не один сезон отыграться, чтобы было видно, к чему мы пришли, чего добились", — переживает Аргун.

По ее словам, на практике не бывает так, чтобы все прошло, как задумал режиссер.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль

"Невозможно, чтобы все прошло так, как ты рассчитываешь, это не кино. С первых нот музыки спектакль начинает жить, и нет возможности остановиться, только вперед. Признаюсь, в моей практике не было такого, чтобы все было так, как хотелось, всегда противостою техническим неполадкам. Но мне нравится, что зритель уловил те акценты, которые нам хотелось, чтобы уловили, безусловно, их мы еще будем дорабатывать", — заверила постановщик.

В спектакле задействованы одни женщины труппы абхазского драмтеатра. Роль Бернарды исполняет Заслуженная артистка Абхазии Изольда Арухаа, а также Заслуженная артистка Абхазии Ирина Когония, Циала Инапшба, Кристина Цимцба, Гунда Ажиба, Есма Квициния, Ашьна Хагба и Хибла Мукба. Декорации созданы художником Виталием Кацба.

Увидеть постановку в Абхазском драмтеатре можно будет 12 апреля в 19:00.