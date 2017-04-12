Дом- тюрьма, дом без счастья: зрители Сухума увидели "Дом Бернарды Альба"

Работа над премьерой "Дом Бернарды Альба" в постановке режиссера Мадины Аргун длилась несколько месяцев, за это время прошло более 35 репетиций. Это пьеса, в которой нет мужчин, этот мир — женский. Главная женщина — хозяйка дома Бернарда Альба.

Чернота, пустота, отсутствие ярких красок, звуков, захватывающих событий, интересных личностей и героев. После похорон мужа Бернарда Альба объявляет, что все восемь лет, пока будет длиться траур, ни один порыв ветра не должен проникнуть с улицы в ее дом. Любовь двух ее дочерей к одному парню приводит одну из них к самоубийству, но и тогда мать волнует не столько факт смерти дочери, сколько желание скрыть самоубийство от обывателей. "Никому ни слова! — приказывает она. — Она умерла невинной… Мы все погрузимся в море траура…".

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