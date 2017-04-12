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Дом- тюрьма, дом без счастья: зрители Сухума увидели "Дом Бернарды Альба"

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(1:49 / 15.09Mb / просмотров видео: 26)
SputnikРада Ажиба, Илона Хварцкия
© Sputnik. Рада Ажиба, Илона Хварцкия

Премьера "Дом Бернарды Альба" продолжит театральный сезон в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

Работа над премьерой "Дом Бернарды Альба" в постановке режиссера Мадины Аргун длилась несколько месяцев, за это время прошло более 35 репетиций. Это пьеса, в которой нет мужчин, этот мир — женский. Главная женщина — хозяйка дома Бернарда Альба. 

Чернота, пустота, отсутствие ярких красок, звуков, захватывающих событий, интересных личностей и героев. После похорон мужа Бернарда Альба объявляет, что все восемь лет, пока будет длиться траур, ни один порыв ветра не должен проникнуть с улицы в ее дом. Любовь двух ее дочерей к одному парню приводит одну из них к самоубийству, но и тогда мать волнует не столько факт смерти дочери, сколько желание скрыть самоубийство от обывателей. "Никому ни слова! — приказывает она. — Она умерла невинной… Мы все погрузимся в море траура…".

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>




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