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Валерий Кварчия

Новым спикером Парламента Абхазии избран Валерий Кварчия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первое заседание шестого созыва Парламента Абхазии прошло в среду 12 апреля.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты шестого созыва Парламента Абхазии избрали Валерия Кварчия спикером Парламента Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

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За Валерия Кварчия проголосовали 20 депутатов, 10 депутатов проголосовали против, четыре бюллетеня были признаны недействительными.

В первом заседании Парламента Абхазии приняло участие руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба, депутаты пятого созыва и члены нового созыва.

На должность спикера Парламента Абхазии были представлены три кандидатуры — Валерий Кварчия, Батал Табагуа и Илья Гуния. Илья Гуния, поблагодарив за представление своей кандидатуры, отказался участвовать в голосовании из-за отсутствия опыта в парламентской работе.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов, где не прошел ни один кандидат, состоится повторное голосование. По избирательному округу 17 состоятся перевыборы 14 мая 2017 года.

Валерий Кварчия родился 10  февраля 1946 года в Ткуарчале. 

В 1964 окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени А.М. Горького. С 1969 года — научный сотрудник, затем заведующий отделом Абхазгосмузея. 

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В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В 1975–1980 работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института. Одновременно окончил аспирантуру в Кабардино-Балкарском университете. В 1985 году издана работа "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988 – очередная работа "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР", в 2002 выходит монография "Апсны атопонимика".  

В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области  науки. В 2003 году в Москве в Институте языкознания защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии". Валерий Кварчия — депутат Парламента Абхазии трех созывов. 


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