Плоды добра: фонд "Ашана" подвел итоги пятилетней работы

Sputnik, Рада Ажиба.

"Копилка добра", "Спасем жизнь вместе", "Магнит Милосердия" — эти акции, проводимые фондом "Ашана", имели результат — помогали собрать средства для помощи тяжелобольным детям.

За пять лет работы фонд привлек более 35 миллионов рублей, которые пошли на оплату 186 лечебных курсов для 105 детей.

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Учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая отметил, что важно в Абхазии создать все условия для благотворительной помощи.

"Мы движемся в правильном направлении, и это должно продолжаться. Лев Толстой писал "чтобы почувствовать добро, нужно его делать". Мы сегодня чувствуем нашу с вами доброту", — сказал он.

По словам директора фонда Джевейры Колосовой, "Ашана" стал площадкой, помогающей объединиться людям, способным на добрые поступки.

"Дети получили медицинскую помощь в клиниках России, Турции и Израиля. Многие из них вылечились, некоторым из них еще предстоит поехать на лечение, а некоторым требуется долгое, поэтапное лечение", – сказала директор.

35 миллионов рублей пожертвований за пять лет работы были собраны во многом благодаря и информационной поддержке со стороны партнеров фонда. Только за 2016 год информационное агентство и радио Sputnik Абхазия в рамках программы содействия подготовило и опубликовало 36 статей и 20 видеороликов.

Отчетное собрание КБФ "АШАНА" © Sputnik / Илона Хварцкия

Отчетное собрание КБФ "АШАНА" © Sputnik / Илона Хварцкия

Отчетное собрание КБФ "АШАНА" © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 3 © Sputnik / Илона Хварцкия Отчетное собрание КБФ "АШАНА"

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба отметила, что желание творить добро — естественный порыв для любого человека.

"Информационное агентство и радио Sputnik со всей ответственностью исполняет роль информационного партнера КБФ "Ашана". Мы рады быть сопричастными к вашим благородным делам", — подчеркнула она.

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"Наверное, боль за детей дает мне силы отправлять смс со словом "добро". Я считаю, родители не должны видеть горьких слез своих детей. Если у меня в семье заболевает ребенок, то я сразу же отправляю смс в помощь тяжелобольным детям и говорю: "Боженька, помоги этому ребенку, а за мое добро пусть мои дети будут здоровы". Конечно же, я буду продолжать поддерживать фонд", — заверила одна из "милосердных абонентов" Тарина Миносян.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" — некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году. Основное направление деятельности благотворительного фонда сегодня – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках, а также сбор пожертвований для оплаты лечения.