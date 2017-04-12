Пять лет, 105 детей: директор фонда "Ашана" рассказала, как научиться помогать

Шестое ежегодное отчетное собрание Культурно-благотворительного фонда "Ашана", на котором были подведены итогам пяти лет работы, прошло в Сухуме 12 апреля.

На сегодняшний день, как отметила директор фонда "Ашана" Джевейра Колосова, главная задача КБФ "Ашана" — подключить как можно больше коммерческих организаций, бизнесменов и простых граждан к акциям, проводимых Фондом.

За пять лет работы Фондом собрано 35 миллионов 819 тысяч 318 рублей на оплату 186 курсов лечения 105 детям. За 2016 год, благодаря активности граждан, на лечение больных детей было собрано шесть миллионов, было оплачено 33 курса лечения 23 детям.

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