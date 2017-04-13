Кварчия поддержал иммунитет и увидел "плохой прецедент" в топонимике

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия не поддержал февральское обращение в Парламент от граждан, согласно которому нужно внести изменения в статус депутатов и снять некоторые льготы. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг 13 апреля.

"Я не знаю, кто этих людей надоумил, но это чисто популистский шаг. Льготы придумали не абхазы, это во всем мире так — депутат должен быть защищен, свободен высказывать свою точку зрения", — подчеркнул он.

На вопрос, касающийся топонимики в республике, он отметил, что географические названия – это памятники истории.

"Названия несут интереснейшую информацию. Топонимам может быть две или три тысячи лет. Во всех странах географические названия охраняются, и не меняют их без особой надобности", — добавил он.

Говоря о переименовании Арсаула в Приморское, спикер отметил, что это решение неправомочно. Это очень плохой прецедент, считает Валерий Кварчия.

На желание депутата Батала Табагуа выступить с инициативой о введении прямых трансляций с заседаний Парламента Валерий Кварчия ответил, что если поступит такое предложение и оно будет одобрено депутатами, решение будет принято.

Валерий Кварчия также высказал свое отношение к закону, запрещающему проведение абортов.

"Я был против этого закона, есть сомнения в том, нужен он или нет. С одной стороны, нужен, не мы изобретали такие запреты, во многих государствах есть такие законы. Но если человек по медицинским показаниям не может иметь детей, мы это тоже должны учитывать. То, что мы с опозданием рассматриваем такие вопросы, конечно, ошибка, но я считаю, что закон должен работать", — уверен он.

Валерий Кварчия был избран спикером Парламента шестого созыва на первом заседании 12 апреля 2017 года.