Округ 17: два кандидата выдвинулись на выборы в Парламент Абхазии

СУХУМ, 14 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Только Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая зарегистрировались кандидатами в депутаты Народного Cобрания Абхазии к утру пятницы 14 апреля, сказали в ЦИК республики.

"К сегодняшнему дню кандидаты Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая подали документы и заявления о согласии баллотироваться в Парламент Абхазии. В течение дня ЦИК проведет заседание и рассмотрит эти документы", — сообщили в Центризбиркоме.

Прием документов на выдвижение кандидатов в Народное Собрание завершится в 18:00 в пятницу 14 апреля. Подать заявку имеют право как депутаты, баллотировавшиеся в других избирательных округах страны в ходе двух туров, так и те, кто не принимал участие в выборах.

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2014 года, жители республики избрали только двенадцать депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там 14 мая состоятся перевыборы.