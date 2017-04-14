16:08 14 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №2 шестого округа

Округ 17: два кандидата выдвинулись на выборы в Парламент Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
54930

Регистрация кандидатов в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия по избирательному округу № 17 завершится в 18:00 в пятницу 14 апреля, сообщили корреспонденту Sputnik в ЦИК Абхазии.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Только Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая зарегистрировались кандидатами в депутаты Народного Cобрания Абхазии к утру пятницы 14 апреля, сказали в ЦИК республики.

"К сегодняшнему дню кандидаты Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая подали документы и заявления о согласии баллотироваться в Парламент Абхазии. В течение дня ЦИК проведет заседание и рассмотрит эти документы", — сообщили в Центризбиркоме. 

Голосование на избирательном участке
© Sputnik. Бадри Есиава
ЦИК Абхазии: в округе № 17 могут выдвинуться новые кандидаты

Прием документов на выдвижение кандидатов в Народное Собрание завершится в 18:00 в пятницу 14 апреля. Подать заявку имеют право как депутаты, баллотировавшиеся в других избирательных округах страны в ходе двух туров, так и те, кто не принимал участие в выборах. 

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2014 года, жители республики избрали только двенадцать депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там 14 мая состоятся перевыборы.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры России
    Курс на рубль

    В Азербайджане наблюдается снижение объема торгов основными валютами и прослеживается стойкая тенденция к росту приобретения рублей.

  • События Бронзовой ночи в Таллинне. Архивное фото
    10 лет без солдата

    В десятую годовщину массовых волнении в Таллине, вызванных сносом Бронзового солдата, в ходе которых был убит российский гражданин, посольство России в Эстонии запустило кампанию памяти.

  • ЕАЭБ желеги. Архивдик сүрөт
    Город-саммит

    В столице Кыргызстана проходят Саммит глав государств-членов ЕАЭС и неформальная встреча лидеров стран ОДКБ.

  • Полиция Кишинева на главной площади
    Здесь вам не Италия

    МВД Молдовы считает, что войска карабинеров сейчас недостаточно эффективны и зачастую дублируют функции полиции.

  • Народные промыслы Узбекистана
    Байсунская весна

    В Узбекистане, в районе внесенном ЮНЕСКО в список "Шедевров устного и нематериального наследия человечества", возродят уникальный фольклорный фестиваль.

  • Одежда, архивное фото
    Примерить радиацию

    Калининградская таможня задержала литовский грузовик с ношеными вещами, уровень радиации которых превысил норму в 243 раза.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Пять вечеров
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
Абхазия и Удмуртия: главы ТПП рассказали о планах сотрудничества
Абхазия и Удмуртия: главы ТПП рассказали о планах сотрудничества
Весенний поллиноз в Абхазии
Аллергику в помощь: все о поллинозе

Соцсети

Sputnikabkhazia