16:48 15 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

ЦИК Абхазии: парламентские выборы в округе 17 состоятся 14 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (112)
12110

В семнадцатом гудаутском избирательном округе состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Перевыборы по округу № 17 состоятся 14 мая, рассказал Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Что касается проведения второго тура выборов в Парламент, Тамаз Гогия отметил, что дата будет объявлена позже. 

В гудаутском избирательном округе № 17 состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: в округе № 17 будут перевыборы в Парламент республики

По результатам первого тура выборов, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики. В одном 17 округе назначены повторные выборы.  

12 марта в Абхазии прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий: "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). 

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (112)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Один из декабрьских дней
Больше, чем точки на карте: необычная география Абхазии
Концерт группы Red Rocks в РУСДРАМе
Блюз "красных скал": как прошел необычный для сухумской сцены концерт
Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia