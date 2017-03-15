ЦИК Абхазии: парламентские выборы в округе 17 состоятся 14 мая

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Перевыборы по округу № 17 состоятся 14 мая, рассказал Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Что касается проведения второго тура выборов в Парламент, Тамаз Гогия отметил, что дата будет объявлена позже.

В гудаутском избирательном округе № 17 состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

По результатам первого тура выборов, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики. В одном 17 округе назначены повторные выборы.

12 марта в Абхазии прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий: "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека).