16:08 14 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция представителей ТПП Удмуртии и Абхазии

Фильм и впечатления увезет из Абхазии делегация Удмуртии

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
75 0 0

Делегация ТПП и журналисты из Удмуртии с 9 апреля с рабочим визитом находились в Абхазии. О чем удалось договориться, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Делегация из Удмуртии интересовалась тем, как работают крупные сельскохозяйственные предприятия, производителей спиртных напитков, участники делегации побывали на туристических объектах, а также посетили Абхазский и Русский драмтеатры. 

Фильм об Абхазии

Директор телерадиокомпании "Удмуртия" Марина Городилова рассказала о том, что будет снят фильм об Абхазии. Это позволит узнать жителям Удмуртии больше об этой стране, что в конечном итоге поможет привлечь в Абхазию инвестиции. 

Видео об этом смотрите здесь >>

"Наша компания вещает для полутора миллиона человек, та миссия, с которой мы сюда приехали, это, конечно же, рассказать нашим жителям о вашей прекрасной стране. Чтобы они приезжали сюда, чтобы стали налаживаться экономические связи. На сегодняшний момент мы уже запланировали, что сделаем фильм об Абхазии", — рассказала Городилова.

Глава Удмуртии Александр Соловьев и вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков
© Фото: Официальный сайт президента Абхазии
Меморандум о намерениях между Абхазией и Удмуртией подписан в Ижевске

Чем может привлечь Абхазия

Информационное продвижение Абхазии очень важно для налаживания отношений между двумя республиками, уверена журналист информационного агентства "Удмуртия" Ольга Константинова.

"Мне интересно привлечь к вам молодое население, понятно, что часть туристов приезжает к вам по старой памяти, ностальгируя по советским временам, мне бы хотелось показать, что может предложить Абхазия молодому поколению", — отметила Константинова.

Журналист с восхищением рассказала, что за пять дней пребывания в республике она была поражена многими явлениями.

"Это, начиная от чудес природы и заканчивая вашей совершенно потрясающей национальной кухней. Мне кажется, можно устраивать в Абхазию специальные гастрономические туры, познакомить людей с тем, насколько это вкусно и замечательно", — добавила она.

Перспективы сотрудничества

Председатель совета Союза "Удмуртская Торгово-промышленная палата" Виктор Любимов уверен, что сотрудничество Абхазии и Удмуртии нужно наращивать.

"Пока у нас нет больших торговых отношений, но мы знаем, что были поставки в Абхазию оборудования для Сухумского пивзавода и был ряд других проектов, но пока этого, конечно, недостаточно. Мы приехали с пресс-туром, чтобы еще раз проверить, какие у нас есть возможности для экономических связей. Мы посетили ряд предприятий, смотрели, где есть точки роста, они есть, и я думаю, что есть большое будущее для развития отношений", — подчеркнул он.

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия поддержал оптимистичный настрой своего коллеги и добавил, что уровень торгово-экономических отношений будет расти.

"Я думаю, что перспектива наших взаимоотношений прекрасная, и надеюсь на то, что приезд этой делегации подвигнет на еще большие дела. Мы говорим, что торговый оборот маленький, но исходя из товарооборота с другими регионами России, можно считать его нормальным", — добавил он.

Светлана Ежова
© Sputnik.
Любитель Абхазии из Удмуртии: у вас – море, у нас - снег

Он отметил, что есть хорошая перспектива для расширения сотрудничества во всех направлениях. 

Туризм, сельское хозяйство  

Туризм и сельское хозяйство – ключевые направления, по которым могут развиваться отношения Абхазии и Удмуртии, уверен председатель Совета Союза "Удмуртская Торгово-промышленная палата" Виктор Любимов.

"Мы можем организовать делегации для отдыха россиян. По сельскому хозяйству есть большие перспективы, у вас прекрасное географическое положение, все растет, чего у нас нет в Удмуртии. У нас есть богатые предприятия, которые могли бы инвестировать в Абхазию", — считает Любимов.

В ходе визита делегация из Удмуртии встретилась с заместителем министра по курортам и туризму Астамыром Ахба, с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия и министром сельского хозяйства  Дауром Тарба. Целью визита делегации из Удмуртии стало ознакомление с экономическим и туристическим потенциалом Абхазии и освещение жизни республики в своих изданиях. 

 

 

По теме

Любитель Абхазии из Удмуртии: у вас – море, у нас - снег
Меморандум о намерениях между Абхазией и Удмуртией подписан в Ижевске
Между Абхазией и Удмуртией будет подписан меморандум о сотрудничестве


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры России
    Курс на рубль

    В Азербайджане наблюдается снижение объема торгов основными валютами и прослеживается стойкая тенденция к росту приобретения рублей.

  • События Бронзовой ночи в Таллинне. Архивное фото
    10 лет без солдата

    В десятую годовщину массовых волнении в Таллине, вызванных сносом Бронзового солдата, в ходе которых был убит российский гражданин, посольство России в Эстонии запустило кампанию памяти.

  • ЕАЭБ желеги. Архивдик сүрөт
    Город-саммит

    В столице Кыргызстана проходят Саммит глав государств-членов ЕАЭС и неформальная встреча лидеров стран ОДКБ.

  • Полиция Кишинева на главной площади
    Здесь вам не Италия

    МВД Молдовы считает, что войска карабинеров сейчас недостаточно эффективны и зачастую дублируют функции полиции.

  • Народные промыслы Узбекистана
    Байсунская весна

    В Узбекистане, в районе внесенном ЮНЕСКО в список "Шедевров устного и нематериального наследия человечества", возродят уникальный фольклорный фестиваль.

  • Одежда, архивное фото
    Примерить радиацию

    Калининградская таможня задержала литовский грузовик с ношеными вещами, уровень радиации которых превысил норму в 243 раза.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Пять вечеров
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
Абхазия и Удмуртия: главы ТПП рассказали о планах сотрудничества
Абхазия и Удмуртия: главы ТПП рассказали о планах сотрудничества
Весенний поллиноз в Абхазии
Аллергику в помощь: все о поллинозе

Соцсети

Sputnikabkhazia