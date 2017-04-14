Фильм и впечатления увезет из Абхазии делегация Удмуртии

Бадрак Авидзба, Sputnik

Делегация из Удмуртии интересовалась тем, как работают крупные сельскохозяйственные предприятия, производителей спиртных напитков, участники делегации побывали на туристических объектах, а также посетили Абхазский и Русский драмтеатры.

Фильм об Абхазии

Директор телерадиокомпании "Удмуртия" Марина Городилова рассказала о том, что будет снят фильм об Абхазии. Это позволит узнать жителям Удмуртии больше об этой стране, что в конечном итоге поможет привлечь в Абхазию инвестиции.

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"Наша компания вещает для полутора миллиона человек, та миссия, с которой мы сюда приехали, это, конечно же, рассказать нашим жителям о вашей прекрасной стране. Чтобы они приезжали сюда, чтобы стали налаживаться экономические связи. На сегодняшний момент мы уже запланировали, что сделаем фильм об Абхазии", — рассказала Городилова.

© Фото: Официальный сайт президента Абхазии Меморандум о намерениях между Абхазией и Удмуртией подписан в Ижевске

Чем может привлечь Абхазия

Информационное продвижение Абхазии очень важно для налаживания отношений между двумя республиками, уверена журналист информационного агентства "Удмуртия" Ольга Константинова.

"Мне интересно привлечь к вам молодое население, понятно, что часть туристов приезжает к вам по старой памяти, ностальгируя по советским временам, мне бы хотелось показать, что может предложить Абхазия молодому поколению", — отметила Константинова.

Журналист с восхищением рассказала, что за пять дней пребывания в республике она была поражена многими явлениями.

"Это, начиная от чудес природы и заканчивая вашей совершенно потрясающей национальной кухней. Мне кажется, можно устраивать в Абхазию специальные гастрономические туры, познакомить людей с тем, насколько это вкусно и замечательно", — добавила она.

Перспективы сотрудничества

Председатель совета Союза "Удмуртская Торгово-промышленная палата" Виктор Любимов уверен, что сотрудничество Абхазии и Удмуртии нужно наращивать.

"Пока у нас нет больших торговых отношений, но мы знаем, что были поставки в Абхазию оборудования для Сухумского пивзавода и был ряд других проектов, но пока этого, конечно, недостаточно. Мы приехали с пресс-туром, чтобы еще раз проверить, какие у нас есть возможности для экономических связей. Мы посетили ряд предприятий, смотрели, где есть точки роста, они есть, и я думаю, что есть большое будущее для развития отношений", — подчеркнул он.

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия поддержал оптимистичный настрой своего коллеги и добавил, что уровень торгово-экономических отношений будет расти.

"Я думаю, что перспектива наших взаимоотношений прекрасная, и надеюсь на то, что приезд этой делегации подвигнет на еще большие дела. Мы говорим, что торговый оборот маленький, но исходя из товарооборота с другими регионами России, можно считать его нормальным", — добавил он.

Он отметил, что есть хорошая перспектива для расширения сотрудничества во всех направлениях.

Туризм, сельское хозяйство

Туризм и сельское хозяйство – ключевые направления, по которым могут развиваться отношения Абхазии и Удмуртии, уверен председатель Совета Союза "Удмуртская Торгово-промышленная палата" Виктор Любимов.

"Мы можем организовать делегации для отдыха россиян. По сельскому хозяйству есть большие перспективы, у вас прекрасное географическое положение, все растет, чего у нас нет в Удмуртии. У нас есть богатые предприятия, которые могли бы инвестировать в Абхазию", — считает Любимов.

В ходе визита делегация из Удмуртии встретилась с заместителем министра по курортам и туризму Астамыром Ахба, с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия и министром сельского хозяйства Дауром Тарба. Целью визита делегации из Удмуртии стало ознакомление с экономическим и туристическим потенциалом Абхазии и освещение жизни республики в своих изданиях.