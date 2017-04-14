Абхазия и Удмуртия: главы ТПП рассказали о планах сотрудничества

Делегация из Удмуртии интересовалась тем, как работают крупные сельскохозяйственные предприятия, производители спиртных напитков, побывали на туристических объектах, также посетили Абхазский и Русский драмтеатры.

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия поддержал оптимистичный настрой своего коллеги и добавил, что уровень торгово-экономических отношений будет расти. "Я думаю, что перспектива у наших взаимоотношений прекрасная, и надеюсь на то, что приезд этой делегации подвигнет на еще большие дела. Мы говорим, что торговый оборот маленький, но исходя из товарооборота с другими регионами России, можно считать его нормальным", — рассказал он.

Председатель Совета Союза "Удмуртская Торгово-промышленная палата" Виктор Любимов уверен, что сотрудничество Абхазии и Удмуртии нужно наращивать.

"Пока у нас нет больших торговых отношений, но мы знаем, что были поставки в Абхазию оборудования для Сухумского пивзавода и был ряд других проектов, но пока этого, конечно, недостаточно. Мы приехали с пресс-туром, чтобы еще раз проверить, какие у нас есть возможности для экономических связей. Мы посетили ряд предприятий, смотрели, где есть точки роста, они есть, и я думаю, что есть большое будущее для развития отношений", — подчеркнул Любимов.

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