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Вид на аэропорт Адлер в Сочи.

Российский "единый билет" будут продавать и в Абхазию

© Sputnik. Михаил Мокрушин
В Абхазии
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АНО "Единая транспортная дирекция" начинает проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с 29 апреля 2017 года из Сочи в Абхазию.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik, Амра Амичба. От железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум будут курсировать микроавтобусы. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Елена Лосева.

По словам Лосевой, "ЕТД" запускает этот проект в Абхазию, основываясь на опыте подобных перевозок в Крыму. По проекту Fly&Bus (перевозки из аэропорта Симферополя в популярные города и санатории Крыма). В абхазском направлении вводится аналог "единого билета", который действует для  Крыма. 

"Пассажиры, которые следуют поездом до станции Анапа и Краснодар, далее пересаживаются на автобусы и едут в города Крыма, в которые они путешествуют. По такому же принципу планируется сделать путешествие из России в Абхазию. Только кроме железнодорожных пассажиров, к этому проекту могут присоединиться и авиапассажиры. Человек, приобретая в кассах или на сайте РЖД билеты, может покупать, условно, из Москвы и сразу до пяти городов в Абхазии. Билет будет состоять и двух частей: железнодорожный или авиабилет билет и второй билет — автобусный", — уточнила пресс-секретарь. 

Приобрести билеты возможно одним платежом одновременно при оформлении железнодорожного билета за 60 суток до планируемой даты, при оформлении авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях вплоть до 30 сентября 2017 года. Оформить билет на автоэкспресс из Сочи в Абхазию также можно на сайте www.yug.transdir.ru. 

Тамази Хашба
© Sputnik.
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"Такой же принцип соблюдается для авиапассажиров. В аэропорту города Сочи будет павильон, можно будет докупить билет, как и на железнодорожном вокзале города Адлер. В Сочи было крупное совещание с участием абхазской стороны и заместителя министра транспорта России Николая Асаула, были все заинтересованные стороны, Управление транспорта Абхазии в том числе, есть понимание о взаимодействии, — заметила Елена Лосева. —  Определена процедура пропуска через границу наших автобусов, места посадки и высадки на абхазской стороне. Единственное, что еще не определили, где в Абхазии можно будет приобрести билеты на наш автоэкспресс физически для тех, кто не умеет пользоваться интернетом либо не хочет приобретать в интернете. Я думаю, в ближайшее время мы решим". 

Продажи открываются с 20 апреля 2017 года. Для пассажиров организована круглосуточная бесплатная телефонная "горячая" линия 8 800 250-68-84.  

Стоимость билетов составляет: до Гагры – 550 рублей, до Пицунды – 700 рублей, до  Гудауты – 850 рублей, до Нового Афона – 1000 рублей, до Сухума – 1200 руб. Дети до двух лет – бесплатно. 

АНО "ЕТД" организовывала перевозки пассажиров по «единому билету» в Крым. С 2014 года по «единому билету» перевезено более одного миллиона пассажиров. 



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