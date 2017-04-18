Оператор "единого билета": можно будет купить прямой билет из России в Абхазию

"Человек, приобретая в кассах или на сайте РЖД билеты, может покупать, условно, из Москвы и сразу до пяти городов в Абхазии. Билет будет состоять и двух частей: железнодорожный или авиабилет билет и второй билет — автобусный", — уточнила пресс-секретарь.

Приобрести билеты возможно одним платежом одновременно при оформлении железнодорожного билета за 60 суток до планируемой даты, при оформлении авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях вплоть до 30 сентября 2017 года. Оформить билет на автоэкспресс из Сочи в Абхазию также можно на сайте www.yug.transdir.ru.

Продажи открываются с 20 апреля 2017 года. Для пассажиров организована круглосуточная бесплатная телефонная "горячая" линия 8 800 250-68-84.

Стоимость билетов составляет: до Гагры – 550 рублей, до Пицунды – 700 рублей, до Гудауты – 850 рублей, до Нового Афона – 1000 рублей, до Сухума – 1200 руб. Дети до двух лет – бесплатно.