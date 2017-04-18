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© Фото: Саида Жиба

Оператор "единого билета": можно будет купить прямой билет из России в Абхазию

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От железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум будут курсировать микроавтобусы с 29 апреля 2017 года. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Елена Лосева.

"Человек, приобретая в кассах или на сайте РЖД билеты, может покупать, условно, из Москвы и сразу до пяти городов в Абхазии. Билет будет состоять и двух частей: железнодорожный или авиабилет билет и второй билет — автобусный", — уточнила пресс-секретарь.

Приобрести билеты возможно одним платежом одновременно при оформлении железнодорожного билета за 60 суток до планируемой даты, при оформлении авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях вплоть до 30 сентября 2017 года. Оформить билет на автоэкспресс из Сочи в Абхазию также можно на сайте www.yug.transdir.ru. 

Продажи открываются с 20 апреля 2017 года. Для пассажиров организована круглосуточная бесплатная телефонная "горячая" линия 8 800 250-68-84.  

Стоимость билетов составляет: до Гагры – 550 рублей, до Пицунды – 700 рублей, до  Гудауты – 850 рублей, до Нового Афона – 1000 рублей, до Сухума – 1200 руб. Дети до двух лет – бесплатно. 

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