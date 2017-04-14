"Неделя ранней диагностики рака" пройдет в Сухуме

СУХУМ, 14 апр — Sputnik, Амра Амичба. Более 100 пациентов предполагают обследовать за время акции "Неделя ранней диагностики рака" в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik врач Национального онкологического центра Анри Кайтан.

Прием будут вести ведущие специалисты международного уровня — маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог¸ а также врачи-цитологи и врачи УЗИ.

"В день врачи могут принять около 30 пациентов. Если мы сможем выявить больных на ранних стадиях развития болезни, то, надеемся, что сможем помочь им. И в дальнейшем, по окончании акции, Национальный онкологический центр всегда открыт и готов принимать людей. Возможности нашего онкодиспансера позволяют проводить обследование. Нам требуется только сознательное население", — сказал онколог.

По словам Анри Кайтан, за время акции участники могут пройти бесплатное обследование УЗИ щитовидной железы, периферических лимфоузлов, органов брюшной полости, малого таза, выполнить рентгенографию органов грудной клетки, маммографию, сделать анализы. В случае необходимости врачи могут выполнить тонкоигольную аспирационную биопсию опухолевых тканей для дальнейшей диагностики. Один из ведущих цитологов России, доктор медицинских наук Кондратьева, проведет исследование.

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"В среднем мы выявляем в год от 100 до 110 новых случаев больных раком легких. В этом году рак молочной железы, по предварительным данным, вышел на первое место. Я так знаю, но это еще данные не по всей республике", — сказал Кайтан.

Онколог назвал серьезной проблемой то, что многие обращаются с заболеванием в запущенной стадии.

"Поэтому нам приходится больше специализироваться в лечении рака 4-й стадии, к сожалению. И в этом плане мы стараемся максимально увеличить продолжительность жизни наших пациентов, — отметил врач. – Если, например, говорить о легких, и у человека появились жалобы, то в подавляющем большинстве случаев это уже неоперабельный процесс. Из 100 новых случаев рака легких операбельных может быть два-три, представляете?! Когда появляются жалобы на боли в грудной клетке, на одышку или кровохарканье, выполнить радикальное лечение уже нельзя".

При этом доктор заметил, что онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому еще более важное значение приобретает профилактика и ранняя диагностика.

Инициатором проведения акции "Неделя ранней диагностики рака" выступил фонд "Амшра".

"Идея проведения акции связана с одним из приоритетных направлений деятельности фонда "Амшра" — это популяризация, продвижение здорового образа жизни. Мы живем в идеальных экологических условиях, и при этом в нашей стране есть большой процент больных людей. Если смотреть статистику, то за последние годы увеличилась заболеваемость и смертность онкобольных. И самая главная проблема – поздняя диагностика онкологических заболеваний", — сказала содиректор фонда Элона Турава.

По ее словам, все расходы на себя взял фонд, участие граждан Абхазии в акции совершенно бесплатное.

© Fotolia/ Narong Jongsirikul Маммолог: как уберечься от рака груди

"Любой желающий может принять участие, для этого надо заполнить анкету на сайте Национального онкоцентра. Также для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону – 226–45–19. При себе необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Абхазии", — сказала Турава.

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Помимо пациентов, фонд организует лекции для абхазских врачей на базе Национального онкоцентра.

"Надеемся на то, что такие мероприятия по ранней диагностике рака станут частыми и регулярными, ввиду невероятной важности таких мероприятий", — сказал онколог Национального онкологического центра Анри Кайтан.

"Неделя ранней диагностики рака" пройдет на базе Национального онкологического центра (ул. Убыхская, 4) в Сухуме с 18 по 21 апреля.