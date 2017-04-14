Кулич от чиновника: рецепт Камы Начкебиа

Sputnik, Анжелика Бения.

Кама Начкебиа работает начальником отдела культуры и искусства в Министерстве культуры Абхазии. Несмотря на свой плотный график, чиновница успевает быть еще и кулинаром. Кама для пасхального стола не покупает куличи, считает, что вкус и аромат домашних куличей ни с чем не сравнится.

© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения Такой не найдешь в магазине: как приготовить "особенный" кулич

"У каждой хозяйки свой рецепт кулича. У меня есть свой, который я долго выбирала. Так как кулич — основное украшение праздничного стола, он должен быть таким вкусным, пышным и душистым, чтобы гости позавидовали. Сомневаюсь, что такие куличи найдешь в магазине", – сказала Начкебиа.

Кама показала, как приготовить обычное сдобное тесто для куличей, которое, по словам кулинара-любителя, идеально подходит для булочек и пирогов.

Чтобы приготовить сдобное дрожжевое тесто по рецепту Камы Начкебиа вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм пшеничной муки

110 грамм сливочного или растительного масла

15 грамм сухих дрожжей

3 яйца

8 столовых ложек сахара

200 миллилитров молока

1/3 чайной ложки соли

200 грамм изюма

"Тесто, из которого пекут куличи – насыщенная сдоба. Естественно, чтобы тесто получилась пористым и воздушным, нужны продукты самого высокого качества",– отметила Начкебиа.

Тесто можно готовить опарным и безопарным способом. Однако, чтобы оно стало более пышным, лучше предварительно приготовить опару, добавила кулинар-любитель.

Для опары Кама подогрела молоко до 40°С.

"Это максимальная температура, иначе дрожжи заварятся, и тесто не поднимется", – отметила она.

Молоко Кама вылила в маленькую кастрюлю, следом засыпала 2 столовые ложки муки, дрожжи, сахар и соль. Ингредиенты перемешала до однородной массы, отложила опару на 30 минут. Масса поднялась, на ней появилась пенная шапка.

© Sputnik / Илона Хварцкия Изготовление пасхального кулича

В готовую опару нужно добавить 3 яйца, тщательно все перемешать и вылить смесь в просеянную муку. Вымешивать тесто нужно в течение 15 минут, в процессе добавить 100 миллилитров подсолнечного масла и изюм, который заранее нужно вымочить и обвалять в муке. Мешать тесто нужно пока оно не получится однородным.

Готовое тесто Кама сверху еще раз смазала подсолнечным маслом и убрала в теплое место на два часа, чтобы оно поднялось.

Пока тесто поднималось, кулинар-любитель приготовила белковую пену. Рецепт ее прост и известен многим: один белок и сахар, Кама добавила четыре столовые ложки. Белки нужно взбивать миксером на высокой скорости, пока пена не станет пышной.

© Sputnik / Илона Хварцкия Изготовление пасхального кулича

Тесто поднялось раньше, чем нужно было, видимо, спешило отправиться в духовку.

Формочки нужно смазать маслом, подсолнечным или сливочным, на дно также можно выложить пергамент. Кама похвасталась, что не использует пергамент, у нее "хорошие" формочки.

В зависимости от размера формочек нужно сформировать шарики, учитывая то, что тесто при выпечке еще поднимется. Тесто в формочках должно постоять и немного подняться. Ставить надо не в разогретую духовку, когда куличи уже внутри, температуру поднимают до 200˚С.

© Sputnik / Илона Хварцкия Изготовление пасхального кулича

Остывшие куличи покрываем воздушной пеной и снова отправляем в разогретую до 170˚С духовку на 15 минут, до полного высыхания глазури.

Кулич готов. Кулинар-любитель Кама Начкебиа отметила, что необязательно строго придерживаться одного рецепта. Можно вместо изюма, или вместе с ним, добавить в тесто цукаты, или чернослив, курагу. Можно порадовать себя нежными и ароматными твороженными куличами. Пробуйте разные рецепты, радуйте близких и друзей сладкой выпечкой, добавила Начкебиа.