Пояс культуры абхазов

Sputnik, Амра Амичба.

Культура находятся в прямой связи с духовным миром человека, потому что, хотя человек и стоит в цепочке животного мира, его отличают разум, эмоции, осмысление того, что происходит. Такое определение культуре дала музыковед, художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

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"Огромное значение в том, как человек взаимодействует с другими сообществами, с другими людьми, какое он себе место выделяет в целом мире, в галактике, если шире брать, — отметила она. — Огромное значение в этом имеет его культурная составляющая, если человек считает себя "пупом" земли — это один тип поведения. И другой, если он понимает, как устроен мир, как все взаимосвязано, как важны мельчайшие детали, нюансы в этом мире, созданном всевышним".

По ее словам, знания приходят из того наследия, которое досталось нам от наших предков: книги, музыка, искусство, наука.

"Искусство – это эмоциональное переживание того, что мы знаем. Эмоциональное осмысление того, что приходит нам в разум. Если все это зиждется на наследии человечества, тогда это совершенно гуманистический человек. Такой человек, который понимает свое место, с уважением относится к другим людям, народам, континентам, другим государствам. Понимает важность происходящего в мире, бережно относится, — заметила музыковед. — Все в человеческой жизни должно подчиняться культуре, связываться с этим понятием. Потому что мы же homo sapiens, мы можем осмыслять, анализировать, понимать, как правильно жить".

Эсма Джениа подчеркнула важность культурного воспитания человека, которое не всегда идет параллельно с получаемым образованием.

"История наших бабушек и дедушек показывает, что, не имея ни одного класса образования, они обладали "железным", уникальным знанием того, как себя вести. Это культура поведения, этикет некий культурного существования человека, — отметила она. — Я помню в детстве, когда мы шалили, бабушка говорила "уи ҵасым, ҵасым" (приблизительно – не полагается, нельзя,– ред.). Мы знали, что это запрещено, табуировано, не понимали почему, никто не объяснял".

Джениа заметила, что культура абхазов отражалось во всем, не только в поведении, но и в отношении друг с другом, с соседями, с родней, выражалась в отношении свекрови и невестки, невестки к свекру, в поведении за столом.

"Нельзя было объедаться, надо было оставить на тарелке. Это же так интересно. Вот так все продумать и передать из поколения в поколение. Быть сдержанными, не проявлять очень сильных эмоций, так как неприлично. Не хвастаться, это тоже было очень низко, скромность была достоинством. И я до сих пор считаю скромность большим достоинством. Это такое уже редкое качество", — с сожалением сказала она.

По мнению Эсмы, очень многое изменилось в поведении абхаза.

"Многое утеряно, возможно, этому есть и объективные объяснения — послевоенный кризис, психологический стресс, все перевернулось с ног на голову. Все нарушается, если нет этого пояса, который заставляет держать осанку. Почему затягивались мужчины? Это тебя все время держало в тонусе, ты понимал, что если согнешь плечи, ремень может на тебе лопнуть. Всегда должен быть вытянут, если нет этого пояса, человек может пойти обратным путем. Есть такая опасность регресса. Именно поэтому нужно усиленно насаждать культуру", — уверена художественный руководитель Абхазской госфилармонии.

Говоря о музыке, Эсма Джениа заметила, что все, связанное с искусством – это, как правило, очень высокие идеи о прекрасном. Человек так устроен, что он перенимает, впитывает как губка окружающую красоту. Если он будет все время общаться и находиться в обществе недостойных людей, говорящих на неправильном языке, на сленге, матом — будет говорить и вести себя так же.

"Я скажу как музыковед. Несомненно, если ты соприкасаешься с прекрасным, ты каким-то образом начинаешь подражать этому, начинаешь подстраиваться под это прекрасное. Например, если вы входите в чистую комнату, у вас рука не поднимется, то есть не опустится, чтобы выбросить фантик. Если вы соприкасаетесь с прекрасным, вы пытаетесь дотянуться до уровня этого прекрасного. Вы следите за тем, как вы разговариваете, как себя ведете, вы следите за тем, как вы одеваетесь. Все это начинает быть для вас неким мерилом, — заметила собеседница. — Поэтому так важно посещать культурные объекты, которые есть в Абхазии. Ходить в театры, на выставки, ходить в филармонию, ходить в библиотеки, читать, смотреть хорошее кино. Соприкасаться с живописными полотнами".

Свою лепту в музыкальное просвещение жителей республики вносит и филармония, в которой работает Эсма Джениа. По ее словам, спустя много лет Абхазская госфилармония вернулась к своей главной функции – популяризации классической музыки.

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"Мы говорим о классической музыке как о лучшем образце музыкального искусства. Серьезно занялись программным репертуаром. Организовываем концерты классической музыки чаще, чем раньше. Хотя их не так посещают, как нам хотелось бы. Но это дело не одного дня, может быть, не одного месяца и года. Мы не теряем надежды. В отличие от остальных людей, которые тоже частным образом организуют концерты, привозят звезд сиюминутных, мы отказались от этого направления, попсового, что ли. Решили брать самое серьезное. Самое непопулярное, но абсолютно точно полезное и необходимое обществу", — подчеркнула музыковед.

Джениа напомнила, что недавно приступили к новому циклу "Человек слова", в рамках которого в филармонии прошел творческий вечер актера театра и кино, режиссера и писателя Вениамина Смехова.

"Это тоже пока не очень популярно – художественное чтение. Но стало ясно, что есть публика, которая соскучилась и готова ходить и встречаться с такими людьми. Это такие вещи, которые не приносят дохода. Это зерна, из которых потом вырастет что-то хорошее", — заключила художественный руководитель Абхазской госфилармонии.

Международный день культуры (World Day of Culture) отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".