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План по налогам в Абхазии перевыполнен, кроме двух районов

© Fotolia/ Shige
В Абхазии
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О результатах своей работы в первом квартале 2017 года в интервью Sputnik Абхазия рассказали министр по налогам и сборам Даур Курмазия и заместитель министра Александр Гулиа.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik, Бадри Есиава. План по налогам в первом квартале 2017 года в Абхазии перевыполнен, кроме двух районов страны, об этом сообщил Sputnik министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

"Динамика налоговых поступлений за первый квартал положительная, наблюдается перевыполнение плана во всех районах страны. Однако, в Очамчырском и Гагрском районах план не выполнен", — отметил Курмазия.

Полную версию беседы с Дауром Курмазия и Александром Гулиа слушайте здесь>>>

Он пояснил, что тому есть и объективные причины, связанные со снижением ожидаемых налоговых поступлений, в том числе и в рыбной отрасли.

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По словам Даура Курмазия, объем переработки рыбного сырья за аналогичный период 2016 года составил 38 тысяч тонн, а за первые три месяца 2017 года всего около 7000 тонн. 

Причиной невыполнения плана в Гагрском районе он назвал приостановление работы нескольких предприятий. Компенсацию убытков Министерство по налогам и сборам ожидает получить в течение второго квартала 2017 года. 

Руководители министерства считают, что в Абхазии налоговая нагрузка в разы меньше, чем в соседних странах. 

"Если сравнивать налоговое бремя Абхазии с Российской Федерацией, к примеру, то у нас оно гораздо легче. В полтора и более раза. У нас еще очень много льгот по различным видам налогов, в частности, по закону "Об инвестиционной деятельности", который распространяется как на местных предпринимателей, так и на зарубежных", — сказал замминистра Александр Гулиа. 

Министерство по налогам и сборам Абхазии было образовано 14 апреля 1994  года.



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