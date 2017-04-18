Аргун о начале акции по диагностике рака: записались 120 человек

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Амра Амичба. С девяти часов утра 18 апреля начался прием пациентов в рамках акции «Неделя ранней диагностики рака» в Национальном онкологическом центре Абхазии в Сухуме. Об этом сообщил журналистам главный врач центра Лев Аргун.

По словам главврача, население республики активно принимает участие в акции. Предполагается за четыре дня акции с 18 по 21 апреля обследовать до 120 человек.

"Честно говоря, я не уверен был, потому что, когда сталкиваются с онкологией, не всегда приходят обследоваться, стыдятся. И меня удивило то, что очень много звонков на запись. Эта цифра буквально за несколько предварительных дней была набрана, — заметил Аргун. — Потом формируются дополнительные списки с указанием контактных номеров. Если у нас получится, обследуем всех, но вы понимаете, это не консультация, а будет проводиться обследование, и на это уходит много времени".

Принимают ведущие специалисты международного уровня — маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог, а также врачи-цитологи и врачи УЗИ.

Главный врач Национального онкологического центра Абхазии отметил, что в отличие от всеобщей диспансеризации, нынешняя акция отличается тем, что это не профилактические осмотры населения, а специализированное обследование.

"Основным козырем данной акции является доступность к специалистам такого уровня. И даст нам возможность выявить, рост есть или нет. Потому что при таких исследованиях процент выявления высокий. По итогам акции проведем анализ общий состояния заболеваемости".

Говоря о статистике, Аргун сказал, что вызывает настороженность женская онкология.

"По некоторым показателям у нас лучше обстоят дела, чем в некоторых регионах России. Есть определенные нозологии, которые заслуживают внимания, особенно женская онкология, которая настораживает», — сказал он.

Ведущая прием в рамках акции врач-онкодерматолог Ирена Шливко отметила, что главная задача врачей, кроме определения диагноза, объяснить метод лечения, доступный для пациента в условиях Абхазии.

"Сложно для пациента решиться прийти, показать все. А для доктора в каждом случае надо решить проблему для пациента в форме для него комфортной, понятной, объяснить метод лечения, тоже доступный для пациента. Это тоже немаловажно, потому что можно фантастически что-нибудь придумать, а потом пациент после нашего отъезда не справится. Поэтому нужно что-то удобное подобрать для пациента, чтобы вышел от врача с чувством, что он задал все интересующие вопросы и получил исчерпывающие ответы, и мы его удовлетворили", — подчеркнула российский онколог.

Ирена Шливко отметила, что работается в Национальном онкологическом центре Абхазии комфортно. Главный врач центра Лев Аргун в свою очередь заметил, что все врачи, ведущие обследование, пришли за час до начала акции, в восемь часов, чтобы на рабочем месте освоиться, познакомиться с коллективом.

"Настрой такой рабочий мне понравился", — подчеркнул Аргун.

В акции могут принять участие пациенты, у которых рак еще не диагностирован, то есть это первичная профилактика всех, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у которого есть онконастороженность.

Акцию "Неделя ранней диагностики рака" проводит Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Министерства здравоохранения республики с 18 по 21 апреля.

Акция проходит на базе Национального онкологического центра (ул. Убыхская, 4) в Сухуме.



