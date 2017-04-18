19:09 18 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме

Получить короткую ссылку
35 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:47 / 23.05Mb / просмотров видео: 23)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Национальном онкологическом центре Абхазии в Сухуме стартовала акция "Неделя ранней диагностики рака", которая будет проходить до 21 апреля.

Российские ведущие специалисты за четыре дня обследуют 120 человек, которые предварительно записались по телефону и зарегистрировались на сайте. 

Прием ведут маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог, а также врачи-цитологи и врачи УЗИ. 

По словам замминистра здравоохранения Батала Кация, в акции могут принять участие пациенты, у которых рак еще не диагностирован, то есть это первичная профилактика всех, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у которого есть онконастороженность.

Главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун отметил, что в отличие от всеобщей диспансеризации, нынешняя акция отличается тем, что это не профилактические осмотры населения, а специализированное обследование. 

"Основным козырем данной акции является доступность к специалистам такого уровня. Это даст нам возможность выявить, рост есть или нет. Потому что при таких исследованиях процент выявления высокий. По итогам акции проведем анализ общий состояния заболеваемости", — сказал он.  

Ведущая прием в рамках акции врач-онкодерматолог Ирена Шливко отметила, что главная задача врачей, кроме определения диагноза, объяснить метод лечения, доступный для пациента в условиях Абхазии. 

Акцию "Неделя ранней диагностики рака" проводит Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд  (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и  Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Министерства здравоохранения республики с 18 по 21 апреля.  

Подробнее об этом читайте здесь >>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девочки на праздновании Навруза
    Именем закона

    В Таджикистане опубликован "Реестр национальных имен", которыми рекомендовано называть детей.

  • Выступление ансамбля имени А. В. Александрова в Ереване. Архив.
    Чтобы помнили

    Музыканты ансамбля Александрова, не попавшие на рейс, разбившийся в декабре, приедут на открытие фестиваля "Возрождение".

  • Мемориальный комплекс на месте лагеря для советских военнопленных в Саласпилсе
    Пляски на костях

    На территории бывшего лагеря советских военнопленных в Саласпилсе планируют построить коттеджи и разбить парк отдыха.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме
Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме
За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
Заряжай мозги

Соцсети

Sputnikabkhazia