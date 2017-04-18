Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме

Российские ведущие специалисты за четыре дня обследуют 120 человек, которые предварительно записались по телефону и зарегистрировались на сайте.

Прием ведут маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог, а также врачи-цитологи и врачи УЗИ.

По словам замминистра здравоохранения Батала Кация, в акции могут принять участие пациенты, у которых рак еще не диагностирован, то есть это первичная профилактика всех, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у которого есть онконастороженность.

Главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун отметил, что в отличие от всеобщей диспансеризации, нынешняя акция отличается тем, что это не профилактические осмотры населения, а специализированное обследование.

"Основным козырем данной акции является доступность к специалистам такого уровня. Это даст нам возможность выявить, рост есть или нет. Потому что при таких исследованиях процент выявления высокий. По итогам акции проведем анализ общий состояния заболеваемости", — сказал он.

Ведущая прием в рамках акции врач-онкодерматолог Ирена Шливко отметила, что главная задача врачей, кроме определения диагноза, объяснить метод лечения, доступный для пациента в условиях Абхазии.

Акцию "Неделя ранней диагностики рака" проводит Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Министерства здравоохранения республики с 18 по 21 апреля.

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