Черепица лыхненского храма.

По словам Батала Кобахия, сейчас в министерстве идет большая работа по инвентаризации объектов историко-культурного наследия Абхазии. Работа глобальная, каждый памятник, включаемый в список, требует археологической, искусствоведческой, исторической и архитектурной экспертиз.

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Сейчас в Госреестре 1535 памятников. В него собираются включить еще 250 объектов. Работа продолжается, выявляются новые памятники, фиксируются исчезнувшие по разным причинам.

Как рассказал замминистра, аутентичности памятника — важнейший пункт в защите историко-культурного наследия. ЮНЕСКО в своем списке объектов всемирного наследия придает этому огромное значение.

"Возьмем, к примеру, лыхненский храм, — говорит Батал Кобахия. – Это один из уникальных памятников культового зодчества в республике. Он аутентичен, там даже сохранились несколько слоев черепицы со времен постройки. Но сам комплекс претерпел изменения - не так давно в непосредственной близости от храма построены капитальные строения для священнослужителей. Также нарушена аутентичность лыхненской поляны, где абхазы поклонялись своим богам. Там построили апацху, рынок".

Зафиксировать абхазские обряды

У Министерства культуры Абхазии есть мечта, что когда-нибудь историко-культурное наследие республики будет включено во всемирный список ЮНЕСКО и станет частью общечеловеческой культуры.

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Как сказал Батал Кобахия, ЮНЕСКО, когда включает в список памятники разных стран, обращает большое внимание на то, как несет ответственность государство за сохранение своих памятников, выполняет их реставрацию, проводит просветительскую работу.

"По логике международных организаций мы сначала должны полюбить свои памятники, чтобы потом их полюбили чиновники ЮНЕСКО, а затем и весь мир, — сказал Кобахия.- Но для этого требуется работа целого института, который будет определять, что защищать, что является важным, подлинным, аутентичным. Большое значение имеет, есть ли аналогичные памятники в мире".

Как рассказала министр культуры Эльвира Арсалия, на сегодняшний день нет отдельной программы и специалистов по реставрации памятников, но объем, который может себе позволить государство, по защите историко-культурного наследия выполняется.

Есть закон о защите памятников, работает программа их инвентаризации, действует монументальная комиссия, которая рассматривает проекты будущих монументов в республике. Кроме того, в работе находится закон о защите нематериального наследия.

"Нам очень нужен этот закон, — сказала Эльвира Арсалия. – Нужно зафиксировать, описать и сохранить наш пласт нематериальной культуры, носителями которого являются люди. Это обряды, ритуалы, народные песни и танцы".

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Кодификация ритуала

ЮНЕСКО в список всемирного наследия уже давно вносит нематериальные памятники: соколиную охоту, рецепты народных блюд, этническую музыку и так далее.

По словам Батала Кобахия, одним из значимых объектов нематериальной культуры Абхазии, который будет интересен во всем мире — абхазские народные верования.

"Немногие народы миры сохранили свои верования на таком уровне", — сказал замминистра.

Но ритуал требует кодификации. Его нужно описать по научным нормам

"Если мы сумеем описать ритуал поклонения, то это может быть объектом для внесения его в список всемирного наследия ЮНЕСКО", — уточнил Кобахия.

По словам замминистра, фиксация объектов нематериальной культуры представляет некий канон, в котором четко прописано, что в этом ритуале, танце местное, что привнесенное, есть ли аналоги в мире, в какой традиции это должно исполняться перед публикой.

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"У нас намечается международная научно-практическая конференция, в ходе которой мы заявим о своих намерениях в области нематериальной культуры, — сказала Эльвира Арсалия. — Это работа нескольких лет, в которой должны быть задействованы ученые, парламент. Мы только начинаем делать первые шаги в этом направлении".

Время взвешенных монументов

Как рассказал Батал Кобахия, Министерство культуры Абхазии хочет изменить отношение к историческим и культурным объектам в республике и внести позитивный момент в их восприятие населением.

"Мы хотим отойти от политики, в которой есть только запреты, и начать поощрять людей, неравнодушных к историко-культурному наследию Абхазии, — сказал замминистра. – Если в Абхазии найдется хоть один пользователь исторического здания, который содержит его в порядке, проводит реконструкцию, мы должны сказать ему, что он молодец!"

Министерство культуры объявило конкурс на лучшего реставратора, пользователя объекта историко-культурного наследия, лучшую студенческую работу в сфере охраны пятников, лучшую просветительскую работу, лучшую работу СМИ. В последней номинации, по словам замминистра культуры, информагентство Sputnik - один из главных претендентов.

Еще одна немаловажная вещь, по мнению Батала Кобахия, — градостроительный кодекс Сухума, который никак не могут принять парламентарии. Этот документ должен защищать сложившийся исторический и культурный ландшафт города и остановить варварскую застройку.

© Sputnik. Роберт Джопуа Монументальная комиссия: проекты и вердикты

Эльвира Арсалия сказал, что Абхазии сейчас не стоит торопиться с возведением новых монументов.

"Пришло время собирать камни. Мы состоявшееся государство, уровень культуры, отношения к историко-культурному наследию повышается, — сказал Арсалия. — Соответственно со строительством памятников не стоит спешить, они создаются на века и должны возникать не спонтанно, а продуманно".

По словам руководства Министерства культуры, помимо законотворческой работы и инвентаризации, есть договоренность о совместной научной конференции ученых Абхазии, России, Македонии. Будет восстановлен памятник Надежде Курченко в Сухуме. Кроме того, будут продолжены культурные сезоны Абхазии и России, начатые в прошлом году. Их суть в обменных гастролях театральных и музыкальных коллективов двух стран. В конце мая Батал Кобахия возглавит абхазскую делегацию на крупнейшем форуме музеев в Москве. Абхазия представит экспозицию, собранную из экспонатов трех государственных музеев республики.