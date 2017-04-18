Лавров открыл новый комплекс посольства России в Сухуме

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Официальная церемония открытия нового комплекса посольства России в Абхазии с участием президента республики Рауля Хаджимба и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошла во вторник 18 апреля в Сухуме, передает с места события корреспондент Sputnik.

Открывая церемонию, Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев напомнил историю отношений между Абхазией и Россией со дня признания суверенитета республики в августе 2008 года, и отметил вклад второго президента Абхазии Сергея Багапш в развитие двусторонних отношений.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул значимость того, что теперь российские дипломаты будут работать в комфортных условиях.

"Восьмилетняя работа посольства Абхазии в России сыграла важную роль во многих областях взаимодействия, и мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Радует, что российские дипломаты теперь могут работать в комфортных условиях", — сказал Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума

Он добавил, что приезд Сергея Лаврова — яркое подтверждение того, какое внимание уделяет Россия взаимосвязи с Абхазией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей приветственной речи заявил, что любое новоселье — это всегда праздник, а если говорить о работе дипломатов, то посольство — это второй дом. Он обратил внимание и на масштабы комплекса зданий дипломатического представительства.

"Потрясающий проект посольства — это не страсть к гигантизму, а подтверждение величия отношений Абхазии и России", — считает Лавров.

Традиционного разрезания ленты не было. Как пояснил посол России в Абхазии Семен Григорьев, новый комплекс функционирует фактически уже месяц.

9 декабря 2010 года главой администрации Сухума Алиасом Лабахуа был подписан договор об аренде Посольством России на срок 99 лет участков земли на улице Лакоба и Кодорское шоссе под строительство здания Посольства России и резиденции посла. Строительство завершилось в 2017 году.

Между Абхазией и Россией было заключено около 200 международных договоров, включая межправительственные, межведомственные и межсубъектные.