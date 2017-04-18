Лавров поздравил с "новосельем" российских дипломатов в Абхазии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей приветственной речи заявил, что любое новоселье — это всегда праздник, а если говорить о работе дипломатов, то посольство — это второй дом. Он обратил внимание и на масштабы комплекса зданий дипломатического представительства.

"Потрясающий проект посольства — это не страсть к архитектурному гигантизму, а подтверждение величия отношений Абхазии и России", — считает Лавров.

9 декабря 2010 года главой администрации Сухума Алиасом Лабахуа был подписан договор об аренде Посольством России на срок 99 лет участков земли на улице Лакоба и Кодорское шоссе под строительство здания Посольства России и резиденции посла. Строительство завершилось в 2017 году.

Между Абхазией и Россией было заключено около 200 международных договоров, включая межправительственные, межведомственные и межсубъектные.

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