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Лавров поздравил с "новосельем" российских дипломатов в Абхазии

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Визит Сергея Лаврова в Абхазию (11)
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(1:15 / 10.23Mb / просмотров видео: 157)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Официальная церемония открытия нового комплекса посольства России в Абхазии с участием президента республики Рауля Хаджимба и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошла во вторник 18 апреля в Сухуме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей приветственной речи заявил, что любое новоселье — это всегда праздник, а если говорить о работе дипломатов, то посольство — это второй дом. Он обратил внимание и на масштабы комплекса зданий дипломатического представительства. 

"Потрясающий проект посольства — это не страсть к архитектурному гигантизму, а подтверждение величия отношений Абхазии и России", — считает Лавров. 

9 декабря 2010 года главой администрации Сухума Алиасом Лабахуа был подписан договор об аренде Посольством России на срок 99 лет участков земли на улице Лакоба и Кодорское шоссе под строительство здания Посольства России и резиденции посла. Строительство завершилось в 2017 году.

Между Абхазией и Россией было заключено около 200 международных договоров, включая межправительственные, межведомственные и межсубъектные.

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Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (11)


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