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Паспорта гражданина Абхазии и РФ.

Захарова: ждем реакции Абхазии на проект двойном гражданстве"

© Sputnik.
В Абхазии
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До признания независимости жители Абхазии приобретали российское гражданство как соотечественники, по ускоренной схеме оформления гражданства и паспортов, рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Рада Ажиба. Российская Федерация ждет реакции Абхазии на проект  "о двойном гражданстве", об этом Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"Упрощение процедур приобретения гражданами Абхазии  российского гражданства является одним из обязательств российской стороны по договору между Россией и Абхазией "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 2014 года. Российской стороной уже разработан проект соответствующего соглашения, и мы исходим из того, что оно должно вступить в силу одновременно с другим межгосударственным документом — соглашением "Об урегулировании вопросов двойного гражданства". Ждем реакции на наш проект этого документа, который был передан в Сухум в ноябре 2016 года", — сказала Захаров. 

Захарова добавила, что уже сейчас имеется большое количество "двойных" граждан. С  упрощением процедур приобретения  гражданства их станет  больше, уверена она.

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"Нельзя оставить жителей Абхазии в правовой "серой" зоне, в которой они пребывают в  отсутствие соглашения о "двойном" гражданстве", — считает она.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, после признания независимости РФ суверенитета  Абхазии применительно к ее жителям действуют те же правила, что и в отношении граждан других стран на постсоветском пространстве. 



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