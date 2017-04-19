Кофе на Брехаловке и РУСДРАМ: Лавров прошелся по набережной Сухума

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в Абхазии с рабочим визитом, побывал на знаменитой Брехаловке, затем посетил Государственный Русский театр драмы (РУСДРАМ).

Делегация МИД России, прогулявшись по набережной, посетила кафе на Брехаловке.

"Знаменитый кофе на Брехаловке", — справедливо заметил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

За столиком, где сидели Сергей Лавров, члены Российской делегации и абхазские коллеги, осталось одно место. Присоединиться к столу пригласили одну из абхазских журналисток, на что она скромно ответила отказом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Театр начался с фотографий: зрителям показали выставку Sputnik в РУСДРАМе

"Вы с нами посидеть отказываетесь? Женщинам нельзя здесь?" — пошутил глава МИД России.

Сергей Лавров остался доволен кофе на знаменитой Брехаловке.

Затем министр иностранных дел России посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия кратко рассказала об истории театра.

Затем гендиректор театра Ираклий Хинтба пригласил Сергея Лаврова посмотреть выставку фотокорреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук с различных спектаклей театра.

Министр был впечатлен увиденным и задал вопрос: "А кто такой Томас Тхайцук?"

Министр пожал руку фотокорреспонденту, отметив, что фотографии сняты талантливо.

После небольшой экскурсии по театру министра пригласили посмотреть отрывок из спектакля "Пять вечеров". Министр с интересом наблюдал за отрывком спектакля. После просмотра отрывка поблагодарил актеров театра и пожелал успехов в работе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии.