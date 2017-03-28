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"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (43)
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  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
  • Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкально-драматическую фантазию "РУСДРАМ-ШОУ" показали публике во Всемирный день театра. На фото: Дмитрий Щукин.

Одиннадцать монологов из всемирно известных драматургических произведений и музыкальные номера из популярных мюзиклов – актеры РУСДРАМа представили масштабное двухчасовое представление, где каждый актер труппы проживал роль, о которой мечтал, но пока не сыграл.

По словам режиссера-постановщика Джамбула Жордания, работа над шоу шла  с 12  января, когда начались поиски монологов и мюзиклов. 

Зрителям представили острые драматические монологи из "Сладкоголосой птицы юности" Теннесси Уильямса, "Женитьбы" Гоголя, "Служанок" Жана Жене, "Сирано де Бержерака" Ростана.

В спектакле вживую исполнялись номера из "Призрака оперы" Уэббера, "Чикаго" Кандера, "Джекил и Хайда" Уайлдхорна и Брикасса, "Человека из Ламанчи" Вассермана, "Кабаре" Кандера и Эбба, "Бала вампиров" Стейнмана и Кунце, а также композиция "Je suis malade" Дона и Ламы.

Режиссер-постановщик Джамбула Жордания, чтобы объединить все монологи и песни, придумал сценарный ход, когда отец и сын приезжают в провинциальный городок для проведения актерского кастинга. 

Идея постановки музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" принадлежала генеральному директору Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклию Хинтба. 

После восторженных комментариев и успеха руководство РУСДРАМа решило оставить спектакль в репертуаре театра. Следующее предствление "РУСДРАМ-ШОУ" состоится в мае. 

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (43)


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Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
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