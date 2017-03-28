"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа

По словам режиссера-постановщика Джамбула Жордания, работа над шоу шла с 12 января, когда начались поиски монологов и мюзиклов.

Зрителям представили острые драматические монологи из "Сладкоголосой птицы юности" Теннесси Уильямса, "Женитьбы" Гоголя, "Служанок" Жана Жене, "Сирано де Бержерака" Ростана.

В спектакле вживую исполнялись номера из "Призрака оперы" Уэббера, "Чикаго" Кандера, "Джекил и Хайда" Уайлдхорна и Брикасса, "Человека из Ламанчи" Вассермана, "Кабаре" Кандера и Эбба, "Бала вампиров" Стейнмана и Кунце, а также композиция "Je suis malade" Дона и Ламы.

Режиссер-постановщик Джамбула Жордания, чтобы объединить все монологи и песни, придумал сценарный ход, когда отец и сын приезжают в провинциальный городок для проведения актерского кастинга.

Идея постановки музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" принадлежала генеральному директору Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклию Хинтба.

После восторженных комментариев и успеха руководство РУСДРАМа решило оставить спектакль в репертуаре театра. Следующее предствление "РУСДРАМ-ШОУ" состоится в мае.

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